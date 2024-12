Arezzo, 2 dicembre 2024 – La grande chiusura del Foiano Book Festival con Sergio Cammariere in concerto - special guest Giovanna Famulari violoncello Giovedì 5 dicembre 2024 ore 21 Collegiata dei Santi Martino e Leonardo

Sarà il cantautore Sergio Cammariere a chiudere la sesta edizione del Foiano Book Festival con un concerto unico e speciale nella cornice della Collegiata dei Santi Martino e Leonardo giovedì 5 dicembre alle ore 21.

Conosciuto per il suo stile inconfondibile, che fonde jazz, canzone d’autore e suggestioni mediterranee, Cammariere sarà affiancato dalla talentuosa violoncellista Giovanna Famulari, artista poliedrica apprezzata per la sua versatilità musicale e collaboratrice di artisti di fama come Ron e Niccolò Fabi.

Insieme daranno vita a una serata che promette di incantare il pubblico tra poesia e melodia.

Cammariere si è avvicinato alla musica da giovane, scegliendo il pianoforte come strumento d’elezione. La sua carriera ha spiccato il volo nei primi anni 2000, in particolare grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2003 con il brano Tutto quello che un uomo, premiato con il Premio della Critica.

Oltre alla sua discografia, che include brani poetici e intensi, ha composto colonne sonore per cinema e televisione, collaborando con importanti registi e attori.

Tra i suoi album più noti figurano Dalla pace del mare lontano, Carovane e Io, in cui spiccano il suo talento interpretativo e la sensibilità musicale. Nel 2024 ha pubblicato Sotto le stelle, un album che esplora temi come l’amore, la speranza e il viaggio interiore, continuando a fondere testi evocativi con arrangiamenti sofisticati e confermandosi un punto di riferimento nella musica d'autore italiana.

Un concerto imperdibile per immergersi in un universo sonoro ricco di emozioni, in cui la forza evocativa delle composizioni di Cammariere si intreccia con il calore del violoncello, creando un’atmosfera magica.

Il Foiano Book Festival è promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il sostegno della Regione Toscana. L’organizzazione è curata dall’Ufficio Cultura del Comune in collaborazione con Officine della Cultura, la direzione artistica è affidata a Anna Cherubini e Luca “Roccia” Baldini. Gli sponsor del festival sono Coingas Spa, Banca Popolare di Cortona e Unicoop Firenze.

Biglietti acquistabili presso edicola/cartolibreria La Piramide in corso Vittorio Emanuele 46 a Foiano della Chiana e presso

Officine della Cultura via Trasimeno 16 ad Arezzo e nel circuito TicketOne

Per info e prenotazioni: Officine della Cultura tel. 0575 27961 - 338 8431111