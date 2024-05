La festa annuale dell’Associazione Arca a Monte San Savino

Arezzo, 29 maggio 2024 – Torna dal 31 maggio a domenica 2 giugno la festa annuale dell’Associazione Arca odv a Monte San Savino. Arriva l'evento pubblico più rilevante che l'Arca propone al territorio nell'arco dell'anno. Viene realizzata da soci, volontari, operatori e amici dell'Associazione. Nell’edizione di quest’anno, oltre ai tradizionali stand (info, punto soci, esposizione di elaborati prodotti nei laboratori con minori e disabili, banco libri) è stata pensata la realizzazione della mostra sul tema della festa, momento particolarmente importante di dialogo con amici che, per passione o per mestiere, hanno il dono di esprimersi in varie discipline grafico-espressive. Nella festa verranno proposti momenti a carattere ludico e ricreativo per grandi e piccini, tra cui buffet, momenti d'intrattenimento musicali e artistici. Altro appuntamento particolarmente significativo sarà lo spettacolo "Il Cavallo di Gioia" che il Centro per disabili dell'Arca metterà in scena la serata di sabato primo giugno al Teatro Verdi e che vedrà la partecipazione di altri Centri per disabili di Arezzo. Si parte domani alle 20 con la Cena di Gala ai Giardini Pensili del Palazzo Comunale Monte San Savino​. Il ricavato sarà interamente devoluto per sostenere le attività dell’associazione, quota di partecipazione 35 euro. Prima alle 19,30 inaugurazione mostra “Mattone su mattone Costruire e ricostruire” nel Chiostro Palazzo Comunale, dalle 22 musica sotto le Logge. Sabato dalle 15,30 laboratori per bambini in piazza di Monte, cena con panini gourmet e alle 21,30 lo spettacolo Il cavallo di Gioia. Domenica alle 10 passeggiata alla scoperta di Monte San Savino e alle 12,30 pranzo sociale nel chiostro di S.Agostino.