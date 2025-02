La 9ª edizione del Festival dei Cammini di Francesco

Arezzo, 25 febbraio 2025 – Una bella cornice di pubblico ha accompagnato la presentazione in anteprima della 9ª edizione del Festival dei Cammini di Francesco, svoltasi venerdì 21 febbraio presso il Palazzo del Vescovado a Città di Castello. Un appuntamento che ha visto la presenza di numerosi sostenitori, istituzioni, partner e collaboratori di Fondazione Progetto Valtiberina, realtà organizzatrice della rassegna.

La serata è stata aperta dal saluto del vescovo di Città di Castello, monsignor Luciano Paolucci Bedini, che ha sottolineato l’importanza della manifestazione come occasione di incontro, riflessione e riscoperta dei valori francescani attraverso il cammino. La parola è successivamente passata al presidente della Fondazione David Gori, che assieme al vicepresidente Massimo Mercati e alla Direttrice generale Marta Pasqualini ha illustrato il tema cardine del Festival e tutti gli appuntamenti fin qui confermati.

L’omaggio al Cantico delle Creature – L’edizione 2025 sarà dedicata al tema “Gioia, Armonia, Fraternità”, un omaggio al Cantico delle Creature di San Francesco. L’evento ha ricevuto il patrocinio ufficiale del Comitato Nazionale per gli 800 anni dalla morte del Santo, che ricorreranno nel 2026, un importante riconoscimento per il valore culturale e spirituale della manifestazione.

13 tappe, format invariato – Anche quest’anno il Festival manterrà la sua formula itinerante, con 13 tappe che attraverseranno i luoghi francescani più significativi dell’Alta Valle del Tevere e non solo, coinvolgendo per la prima volta anche i comuni di Perugia e Monte Santa Maria Tiberina. Un percorso che si snoderà dall’11 maggio, data dell’evento di anteprima che si terrà proprio nel capoluogo umbro, fino all’8 giugno, con l’evento serale ad Assisi che chiuderà la rassegna. In mezzo, un ampio calendario con camminate – curate anche quest’anno dal Circolo degli Esploratori – talk e spettacoli, ma anche iniziative per i più piccoli, degustazioni ed altri momenti esperienziali.

Di seguito il calendario completo:

11 maggio – Perugia (anteprima) 29 maggio – Firenze (apertura) 30 maggio – Citerna 31 maggio – Pieve S. Stefano 1° giugno – Caprese Michelangelo 2 giugno – Sansepolcro 3 giugno – Monterchi 4 giugno – Monte Santa Maria Tiberina 5 giugno – Anghiari 6 giugno – Città di Castello 7 giugno – San Giustino 8 giugno – Assisi (spettacolo di chiusura)

Ospiti ed anticipazioni – Nelle prossime settimane Progetto Valtiberina renderà noto il calendario completo della manifestazione attraverso il sito web ufficiale www.festivaldeicamminidifrancesco.it e i canali social del Festival (Facebook e Instagram). Nel frattempo, sono stati già annunciati alcuni tra i principali ospiti di questa edizione: tra i nomi confermati figurano Nicola Piovani, Nada, Cecilia Sala e Simone Cristicchi. “Questi sono solo alcuni dei personaggi al centro di un’edizione speciale – ricordano gli organizzatori – caratterizzata dalla presenza di artisti, intellettuali, divulgatori e influencer che animeranno con le loro performance e testimonianze i palcoscenici del Festival”.

Il “main stage” raddoppia – Dopo la fortunata esperienza del “main stage” allestito nella passata edizione ad Anghiari, quest’anno gli eventi serali del Festival avranno due palcoscenici principali: il “Bosco Urbano” di Sansepolcro e il “Teatro di Paglia” di Città di Castello, che ospiteranno eventi e spettacoli per il pubblico. Ad impreziosire le proposte serali di quest’anno, poi, la collaborazione con l’associazione altotiberina effetto K.

In attesa del via ufficiale, il Festival propone due aperitivi di presentazione in cui sarà possibile scoprire in anteprima il programma e prenotare gli eventi: - 11 aprile – Anghiari (Terrazza Busatti) - 24 aprile – San Giustino (Birrificio Altotevere)

Il presidente Gori: “Cresciamo mantenendo i nostri valori” – Nel ringraziare tutti i partner e la complessa macchina organizzativa del Festival, il presidente di Fondazione Progetto Valtiberina David Gori ha tenuto a ricordare come la manifestazione abbia saputo radicarsi nel corso degli anni grazie ad un approccio coerente e votato all’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso le tematiche francescane: "Siamo partiti 9 anni fa con un piccolo evento a Sansepolcro e oggi continuiamo ad allargarci, coinvolgendo sempre più territori e inserendo i luoghi francescani più significativi. Il Festival cresce anno dopo anno, mantenendo saldi i suoi valori e aprendosi a nuove opportunità per la comunità."

L’evento di presentazione ha confermato il crescente interesse attorno al Festival, con una rete sempre più ampia di collaboratori e sostenitori che contribuiscono alla sua evoluzione. Il cammino verso l’edizione 2025 è ufficialmente iniziato: l’appuntamento è a maggio per un nuovo viaggio tra natura, cultura e spiritualità!