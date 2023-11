Il secondo appuntamento della rassegna Nuovi Orizzonti a Monterchi

Arezzo, 20 novembre 2023 – Prosegue Nuovi Orizzonti: la rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune di Monterchi (AR).

Un progetto che conferma il lavoro e il rapporto che Laboratori Permanenti struttura da anni con il territorio della Valtiberina Toscana, con l’intento e il desiderio di voler connettere attraverso l’offerta culturale i paesi della vallata.

Come spiega Caterina Casini, direttrice artistica di Laboratori Permanenti e della rassegna «Monterchi possiede una particolare armonia, dovuta alla struttura della parte vecchia del borgo e alla presenza dell’affresco della “Madonna del parto” di Piero della Francesca, immagine religiosa e spirituale che si collega agli antichi riti pagani sulla fertilità, le cui tracce sono presenti nel territorio. In questi anni abbiamo respirato questa atmosfera, e abbiamo quindi deciso per la nuova stagione 2023/24 di dedicarci alla creatività femminile, per offrire nuovi punti di vista agli spettatori, attraversando contraddizioni e proponendo nuovi orizzonti, per continuare a ricercare quella soavità necessaria a tutti, uomini e donne, che traspare dal meraviglioso dipinto che ci fa da guida […]».

La seconda tappa della rassegna avrà quindi luogo martedì 21 novembre alle ore 18.00 presso il Museo Madonna del Parto che accoglierà LA PAGINA PIÙ BELLA DEL MONDO.

L’incontro di lettura prevede questa volta Letture dedicate alla creatività femminile: in un luogo che emana la profondità e spiritualità della creazione, chiunque lo desideri potrà leggere pagine dedicate alle donne e al contrasto alla violenza sulle donne; un momento collettivo, un gesto pacifico di lettura comune, perché la creazione e la vita vincano.

Info e prenotazioni: 379 125 3567 - [email protected]