I laboratori per bambini al Teatro alla Misericordia

Arezzo, 19 ottobre 2023 – Si terrà domenica 22 ottobre, dalle 16 alle 18, al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, il laboratorio condotto dal Teatrodelleapparizioni.

Al termine della residenza artistica – periodo più o meno lungo in cui l’Associazione CapoTrave/Kilowatt accoglie compagnie di teatro e di danza per dar loro la possibilità di lavorare su progetti di nuove produzioni, duranti i quali gli artisti e le artiste ospiti incontrano cittadini e associazioni – Teatrodelleapparizioni ha ideato un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, uno spazio di gioco in cui esplorare la baracca, scoprire la storia che la abiterà e sperimentare l'animazione dei burattini, alla ricerca del carattere, della voce e del movimento di ciascuno di loro. Un’occasione imperdibile per conoscere una compagnia storica del teatro ragazzi e di figura, fondata nel 1999 da Fabrizio Pallara, che si occupa anche degli allestimenti degli eventi e delle scenografie degli spettacoli, in collaborazione con l’architetto Sara Ferazzoli.

CapoTrave/ Kilowatt dedica ai bambini anche un’altra occasione formativa, con il corso per bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni della Scuola Comunale di Teatro di Sansepolcro, che ha l'intento di incoraggiare, attraverso il gioco teatrale, la creatività, la fantasia e la collaborazione di gruppo. Nel corso sono introdotti le tecniche e gli strumenti basilari del lavoro sulla scena, attraverso esercizi, giochi scenici e improvvisazioni, sia individuali, sia di gruppo. Il corso prevede un incontro a settimana, ogni martedì, dalle 17,00 alle 18,30 e c’è tempo fino a fine ottobre per iscriversi

Per il laboratorio del Teatrodelleapparizioni il costo è 10€ ed è necessario contattare Giulia Randellini - giulia.randellini@kilowattfestival.it / 3663938794. Per i bambini iscritti al corso di Scuola di Teatro Comunale di Sansepolcro il laboratorio è gratuito.

Per informazioni sui corsi della Scuola Comunale di Teatro di Sansepolcro scrivere a marta.meroni@kilowattfestival.it o telefonare ai seguenti numeri: 0575/733063 oppure 3534062810

https://www.kilowattfestival.it/contenuto/la-scuola-comunale-di-teatro/