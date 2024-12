Arezzo, 10 dicembre 2024 – Gennaro Sangiuliano ad Arezzo per presentare il libro “Trump - Vita di un presidente contro tutti”. L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, è fissato per le 21.00 di giovedì 12 dicembre alla Casa dell’Energia in via Leone Leoni e vedrà il giornalista, scrittore ed ex Ministro della Cultura interloquire con il pubblico su temi legati alle più recenti elezioni presidenziali americane. La serata sarà aperta dall’introduzione di Fabio Mori (direttore della Casa dell’Energia) e vedrà poi Sangiuliano colloquiare con il giornalista Federico d’Ascoli per approfondire le vicende personali, imprenditoriali e politiche di Donald Trump all’indomani della sua rielezione.

La presentazione partirà dall’attualità della rivincita del tycoon che, già quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti dal 2017 al 2021, si appresta a tornare alla Casa Bianca anche come quarantasettesimo presidente in virtù di una vittoria che ha nuovamente sorpreso. Ma chi è davvero Donald Trump? Sangiuliano prova a dare una risposta con un libro ben documentato dove parte dai momenti più significativi della sua biografia, a cominciare dalle origini della famiglia: nipote di un immigrato tedesco (il cognome, in principio, era Drumpf) e figlio di un costruttore newyorkese che a inizio ‘900 fece fortuna edificando palazzi nei quartieri popolari della Grande Mela, il giovane e irrequieto Donald frequentò prima l’accademia militare e poi l’esclusiva Wharton School, laureandosi in economia. Lo straordinario fiuto per gli affari, l’ambizione smisurata e un’indubbia spregiudicatezza nel coltivare le relazioni sono state poi fondamentali nel creare un immenso impero immobiliare e nel diventare uno degli uomini più ricchi del mondo. Le pagine di “Trump - Vita di un presidente contro tutti” approfondiscono ogni vicenda personale, imprenditoriale e politica senza sconti e pregiudizi, andando a condividere anche scandali, fallimenti, copertine, successo in tv, divorzi e nuovi matrimoni. Il tutto, con il duplice obiettivo di mostrare le contraddizioni dell’America di oggi tra neoisolazionismo, rigurgiti razzisti e lotta globale al terrorismo, ma anche di evidenziare la grave crisi di sovranità in cui sembrano precipitare le democrazie. Non mancheranno, inoltre, approfondimenti sui temi riferiti alla nuova vittoria delle presidenziali del 2024 che, per certi versi, è risultata ancor più inaspettata della prima. «La Casa dell’Energia - ricorda il direttore Fabio Mori, - vuole essere in primis uno spazio aperto di approfondimento, scambio di opinioni e dibattito. Pur con la consapevolezza dei recenti e discussi fatti di cronaca, la presentazione di questo libro permetterà di condividere una delucidazione su vicende geopolitiche e storiche che possono interessare la città e i cittadini».