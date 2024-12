Firenze, il libro ‘Una golosa serata di gala’ mette a tavola Puccini, Rossini e Verdi

Firenze, 2 dicembre 2024 - Sono due libri di raro pregio quelli scritti dal professor Gian Luigi Corinto. Fiorentino, professione universitario con la passione per l’arte e la scrittura, ha dato alle stampe ‘Una golosa serata di gala. In compagnia di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini’, e ‘Agrumi. L’oro sotto il sole’, entrambi pubblicati da Angelo Pontecorboli Editore. Il libro ‘Una golosa serata di gala’ riesce a mettere a tavola tre grandi compositori d'opera italiani di epoche diverse, cosa che si può fare solo con la fantasia, come si fa nella scena teatrale.

Una golosa serata di gala è un serissimo divertissement, che combina il piacere dell’ascolto musicale con il piacere della buona tavola che accomunava Giacomo Puccini, Gioachino Rossini e Giuseppe Verdi. Un gioco necessario, sofisticato e colto, perché non esiste cosa più seria del gioco, che è anche un modo per gli autori di riprendere vecchie consuetudini maturate ai tempi della scuola. Una golosa serata di gala presenta tre gustosi racconti brevi che immaginano i tre grandi musicisti coltivare la loro passione per la cucina e intrattenere i loro amici.

Maurizio Costanzo