Festa della Montagna a San Severo di Poti

Arezzo, 15 ottobre 2023 – Giornata di festa nella montagna degli aretini. Oggi a San Severo di Poti, è in programma una giornata di eventi e attività all'insegna della convivialità e del contatto con la natura. Si parte alle 10 col ritrovo alla grande quercia della chiesa di San Severo e il racconto della Festa con le storie degli abitanti e delle attività di San Severo. Partecipano “La Fattoria in Cammino”, di Elena Palazzini con Una fattoria nel Bosco dove Animali, Alberi ed Umani vivono insieme; la “Società Agr. San Severo” di Federico Lepri allevamento di mucche e vitelli allo stato brado; il “B&B Country Hill” di Daniela Valli; “Io vivo Poti” con Michele Buresti e la comunità rurale. Alle Ore 11 passeggiata con gli asini: Mina, Olmo e Mirto de “La Fattoria in Cammino” ai castagni di San Severo. All’arrivo, raccolta e pesa con bilancia delle castagne per acquisto. Alle 12 rientro verso la chiesina di San Severo a seguire pic-nic sull'erba alla chiesina. Alle 14 ”La voce dell’Alpe” poesie e versi di autori che raccontano la Montagna con Massimo Boncompagni, attore, formatore, regista teatrale, esperto di arte affubalatoria, appassionato di storie e poesie. Alle 15 ”Montanari 2.0” storie di sognatori con i piedi per terra con Tommaso D’Errico, scrittore, fotografo e blogger di “Al ritmo delle Stagioni”. Alle 16 ”Evoluzione della popolazione di lupi in Toscana: antiche e nuove sfide” con Luca Mattioli, tecnico faunistico Ufficio di Arezzo - Regione Toscana “Gestione faunistico venatoria e pesca”, coordinatore gruppo “Task force lupo”. Alle 17 passeggiata e Merenda verso il “B&B CountryHill” di Daniela Valli. Per tutta la giornata: mostra alla chiesina di San Severo “Ritorno all’Alpe” fotografie di vita a San Severo di Poti. Dall’ora di pranzo esposizioni a sostegno della Natura e dei suoi aiutanti. Tutte le Attività della Festa saranno a offerta libera. Info 3342954946.