Estate di appuntamenti con il Calcit

Arezzo, 20 agosto 2024 – Neanche in estate si fermano le attività a sostegno del Calcit. Non va in vacanza il Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo che con il Servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche è attivo 365 giorni l’anno offrendo cure e assistenza domilciliare ai malati oncologici e alle loro famiglie. Un servizio totalmente gratuito per i cittadini e attivo in tutto il territorio di Arezzo, finanziato dal Calcit al costo di circa 350mila euro annui.

Per sostenere lo Scudo e le tante iniziative a sostegno della sanità pubblica del Calcit, non si fermano mercatini, mostre e incontri con cui sarà possibile ogni volta donare fondi da destinare al Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo.

Tornerà da venerdi 23 agosto con apertura alle 10, la Mostra del gruppo femminile del Calcit, ospitata nell’atrio d’onore della Provincia di Arezzo in via Ricasoli. Mercoledi 4 settembre alle ore 19,30 tornano poi gli appuntamenti di Calcit in scena ad Arezzo Fiere e Congressi. Il primo giorno appuntamento con Museo amaranto «Un anno da incorniciare» al palaffari. In programma una serata per ricordare l’Arezzo nella stagione 83-84 a 40 anni dalla grande impresa che per pochi punti non ci portò in serie A. Giovedi 5 settembre alle ore 20,30 sempre al palaffari si parla di Gom nel territorio aretino. Venerdi 6 settembre alle. 21,15 ci sarà il concerto dell’orchestra della Croce Bianca ad Arezzo Fiere. Infine domenica 8 settembre torna il «Mercatino dei ragazzi» con i banchini che saranno disposti nel piazzale esterno di Arezzo fiere e congressi.