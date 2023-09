Coro Rock, dall’11 settembre al Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola

Arezzo, 8 settembre 2023 – “Arezzo è la Città della Musica, ma mancava una attività corale che cercasse in maniera moderna ed allegra di permettere a persone di generazioni diverse di condividere una passione canora in un contesto inclusivo ed integrato” afferma il presidente di ToscanABILE Salvatore Mauro. Grazie al supporto economico della Fondazione “Guido d’Arezzo” l’11 settembre si darà il via in città al “Coro Rock Arezzo” che rappresenta una assoluta novità nell’ambito delle attività corali presenti sul territorio.

“L’Associazione ToscanABILE con il Coro Rock – dichiara il presidente Salvatore Mauro- intende sviluppare un nuovo strumento di inclusione sociale, combinando la potenza e l’energia del rock con la bellezza e l’armonia di un coro in modo unico e coinvolgente. Sarà aperto anche ai principianti e non a caso è stato scelto il Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola come luogo per gli appuntamenti settimanali, perché la musica rock interessa ormai 4 generazioni ed in questo ambiente molto frequentato è possibile trovare persone motivate e con la giusta voglia di divertirsi e di includere. Sarebbe molto bello vedere nonni che condividono attivamente la propria passione per la musica rock cantare insieme a figli e nipoti.”

La direzione del coro è stata affidata alla maestra Gaia Mazzoli, musicoterapeuta, cantante ed insegnante di canto e tecnica vocale. “Ho sempre creduto che la musica trovasse la sua incredibile forza nella condivisione. Sono fermamente convinta che le emozioni e il messaggio musicale debbano scorrere nelle note di melodie comuni a più individui. Ogni componente del coro sarà una grande fonte di ricchezza, una sfumatura fondamentale a creare il nostro quadro musicale. Non vedo l’ora di iniziare!” afferma dichiara Gaia Mazzoli. Conclude la direttrice del coro “pieni di entusiasmo, l’obiettivo che ci prefiggiamo è di calcare un palcoscenico cittadino per un concerto live entro il 31 dicembre 2023”.

Ci sono ancora posti disponibili per iniziare insieme questo nuovo percorso musicale cittadino rivolto soprattutto a chi ha voglia ed entusiasmo di condividere il messaggio di inclusione a ritmo di rock.

Calendario:

Lun 11 settembre

Primo incontro per iniziare a conoscersi.

Tutti i lunedì dalle 18,30 alle 20,30