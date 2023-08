Circo degli Zuzzurelloni e Notturna di Sant’Angelo per RaggioloEstate2023

Arezzo, 8 agosto 2023 – Circo degli Zuzzurelloni e Notturna di Sant’Angelo: il borgo di Raggiolo ospita due tra gli appuntamenti più attesi della stagione estiva. Il piccolo paese casentinese tornerà a essere sede di spettacolo, di suggestioni e di emozioni con una doppia iniziativa a partecipazione gratuita che, inserita all’interno della rassegna RaggioloEstate2023, è promossa dalla Brigata di Raggiolo con la volontà di proporre esperienze rivolte a un pubblico di tutte le età.

Giovedì 10 agosto, alle 21.15, piazza San Michele sarà animata da suonatori, saltimbanco, mangiafuoco, prestigiatori, giocolieri, acrobati, pagliacci, funamboli e ballerini della scanzonata compagnia del Circo degli Zuzzurelloni che, da oltre venticinque anni, è impegnato nella messa in scena di spettacoli volti a regalare stupore, divertimento e risate. Il numeroso gruppo di artisti si alternerà nel cuore di Raggiolo per coinvolgere in un incalzante alternarsi di esibizioni circensi in cui sarà possibile assistere a una serata allegra e burlesca frutto della contaminazione tra tante diverse forme artistiche ed espressive.

Il giorno successivo, alle 21.15 di venerdì 11 agosto, sarà invece la volta del teatro nel bosco sotto le stelle della Notturna di Sant’Angelo che rinnova la collaborazione tra Brigata di Raggiolo e Pro Loco di Quota per dar vita a uno degli appuntamenti maggiormente caratterizzanti della rassegna RaggioloEstate. I protagonisti della serata saranno gli attori della compagnia teatrale NATA che presenteranno lo spettacolo “Il volo di Sant’Angelo”: il suggestivo teatro naturale sarà la radura dell’antica pieve romanica di Sant’Angelo raggiungibile con una passeggiata di circa mezz’ora con partenza da Raggiolo o di circa quindici minuti con partenza da Quota, su un percorso adatto anche ai più piccoli. Ogni partecipante potrà decidere quale tracciato percorrere con torcia, scarpe comode e abbigliamento adeguato, arrivando poi nel luogo dello spettacolo dove verrà messo in scena un racconto ispirato alla figura di San Michele Arcangelo tra curiosità, misteri e, comunque, leggerezza. “Il volo di Sant’Angelo”, nato dalla regia di Livio Valenti, vedrà in scena lo stesso Valenti con Andrea Vitali, Cinzia Corazzesi e Lorenzo Batini, facendo affidamento sulle capacità della compagnia NATA di dar vita a produzioni originali tratte dalla ricca tradizionale letteraria locale, in eventi itineranti e in luoghi particolari.