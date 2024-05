Arriva il Fantasaracino con Piazza Grande e Amaranto Channel

Arezzo, 22 maggio 2024 – Chi è esperto o appassionato di calcio convive da anni con questa mania, gli altri ci sono arrivati con il Fanta Sanremo: trasformare l’evento più seguito del paese, sia esso sportivo o di spettacolo, in un gioco quanto mai coinvolgente è stato ed è una formula vincente. Immaginiamo allora questa formula applicata alla Giostra: non Baudi o fantamiliardi ma lance, non cantanti o calciatori ma giostratori e capitani, non gol e assist o acuti canori ma tiri e punteggi. L’idea lanciata dal giornale Piazza Grande e dall’emittente televisiva Amaranto Channel è quella di un gioco che coinvolga tutti i giostratori, titolari e riserve, ma anche i singoli figuranti il cui comportamento andrà ovviamente nei bonus e malus del capitano, così come tanti altri dettagli che saranno presenti nel regolamento e che ovviamente (contrariamente al Fanta Sanremo) non dovranno minimamente influire sulla manifestazione e sul suo solenne svolgimento. Ogni sera poi, a fine serata e in diretta tv, saranno dati i punteggi del giorno e nelle ore successive aggiornata la classifica, in modo da avere una classifica parziale e potersi attrezzare per i giorni successivi. Immaginate di avere 100 lance a disposizione per costruire il vostro quartiere: su chi puntare dei titolari? E quali giovani? È meglio variare la squadra o puntare tutto su un quartiere? Lo scoprirete solo giocando! Appuntamento per le iscrizioni, che saranno gratuite, dal 6 giugno su www.fantasaracino.it