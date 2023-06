Armonie della Sera al Cenacolo di Santa Croce, Giuseppe Martucci e Brahms in concerto

Giunge a Firenze, al celeberrimo Cenacolo di Santa Croce, la seconda tappa di Armonie della

Sera, il festival itinerante di musica da camera nei luoghi d’arte. L’appuntamento è questa sera alle 21 con il pianista e direttore artistico Marco Sollini e un quartetto d’archi composto da Grazia Raimondi, Selene Pedicini, Chiara Antico, il primo vioncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Luigi Piovano e Marco Sollini (In foto). Per l’occasione sarà presentato un raro impaginato aperto da brani scelti del compositore, pianista e direttore d’orchestra Giuseppe Martucci, figura apicale dell’ultimo ‘800 Italiano per il repertorio sinfonico e cameristico. Il programma

proseguirà con il coevo Brahms a dipingere il milieu mitteleuropeo nel quale si muoveva Martucci in un contesto locale invece completamente dominato dal melodramma. Prenotazione su www.santacroceopera.it.