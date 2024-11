Andrea Kaemmerle presenta “Blu dipinto”, dedicato a Domenico Modugno

Arezzo, 19 novembre 2024 – Terzo appuntamento al Teatro Comunale di Cavriglia per la rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune e da Materiali Sonori: sabato 23 novembre alle ore 21.15, Andrea Kaemmerle, arguto comico dalla coinvolgente e surreale narrazione, presenta “Blu dipinto”, dedicato a Domenico Modugno e all’arte che ispira altra arte. Con lui due cantanti e chitarristi: Giulia Pratelli e Luca Guidi. "Blu dipinto" è uno spettacolo teatral-musicale che gioca con grande leggerezza con i rimbalzi d'arte, l'arte che influenza nuova arte, gli artisti di ogni tempo e disciplina che hanno orientato altri pensieri e altri capolavori. Le vite e le riflessioni di artisti che aiutano la nascita di altri mondi. Lo spettacolo è dedicato a Domenico Modugno così come al celebre quadro di Marc Chagall che ispirò il suo brano più celebre e ai voli pindarici di ogni tempo. Canzoni, aneddoti e pensieri filosofici daranno questa notte una possibilità alla bellezza. Sulla scena due bravi musicisti, folk e livornesi: Giulia Pratelli cantautrice con molte partecipazioni a festival importanti e Luca Guidi cantautore apprezzato e premiatissimo. Mentre Andrea Kaemmerle conduce il gioco confermandosi un sagace sobillatore di risate e spacciatore di buonumore, in attività da ormai ben trent'anni anni e inventore di “Utopia del Buongusto”, una rassegna che da ventisette anni ogni estate - con la produzione di Guascone Teatro - attraversa la Toscana ed è presentata come “il primo esperimento internazionale di vita godereccia”.