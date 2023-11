Al via la stagione teatrale con Giorgio Pasotti a Sansepolcro

Arezzo, 20 novembre 2023 – Prende il via la stagione teatrale 2023-2024 allestita dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. Primo appuntamento fissato in calendario per giovedì 23 novembre al Teatro Dante a partire dalle ore 21 quando andrà in scena la commedia “Racconti disumani”, spettacolo di Alessandro Gassman tratto dall’opera di Franz Kafka. Protagonista un attore molto apprezzato dal pubblico, anche, del piccolo schermo: Giorgio Pasotti. Due bravissimi artisti come lo stesso Pasotti e Gassman si misurano con le parole del grande scrittore boemo incentrate su storie di animali. La prima che mette a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e facili, l’altra che racconta il bisogno di costruirsi il riparo perfetto che ci metta al sicuro da ogni insidia esterna.

A partire da domani, martedì 21 novembre sarà possibile acquistare i biglietti per lo spettacolo e, per chi lo volesse, attivare l’abbonamento per la stagione 2023/24. Di seguito tutte le informazioni:

Campagna abbonamenti

rinnovi abbonati stagione 2022/23 dal 23 al 31 ottobre

nuovi abbonamenti dal 6 novembre

abbonamenti a 8 spettacoli

platea e palchi centrali 1°, 2° e 3° ordine € 130

palchi laterali 1°, 2° e 3° ordine € 113

under 35 € 85 in tutti i settori

Biglietti

platea e palchi centrali 1°, 2° e 3° ordine € 22

soci coop e possessori della Carta dello spettatore FTS € 20

palchi laterali 1°, 2° e 3° ordine e under 35 € 18

palchi 4° ordine € 13

Biglietti last minute €10

per i giovani under 35, che possono acquistare un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, scegliendo tra i posti disponibili in pianta

Carta Studente della Toscana

biglietto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità

della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio

spettacolo)

Promozione biglietti Coop

per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni.

Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Prevendita

la prevendita dei biglietti verrà effettuata presso la Biblioteca tre giorni prima di ogni spettacolo. I biglietti potranno anche essere prenotati allo 0575 732434 e ritirati il giorno della rappresentazione presso il botteghino del teatro dalle ore 20