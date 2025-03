Al via il nuovo ciclo di incontri "Temi del Nostro Tempo", a cura della libreria Feltrinelli di Arezzo

Arezzo, 21 marzo 2025 – Ecco la nuova stagione del ciclo di incontri "Temi del Nostro Tempo", a cura della libreria Feltrinelli di Arezzo.

Dopo il successo delle passate edizioni ad Aprile arriveranno in città una serie di appuntamenti con alcuni dei più influenti intellettuali italiani. L’idea è quella di proporre una serie di lectio magistralis, con la possibilità di intervenire con domande e riflessioni, per portare un momento di approfondimento culturale necessario su temi di forte attualità e appassionanti.

Inizieremo il 6 di aprile alle 17 con Raffaella Arpiani "Notte di Luna con Van Gogh", una lezione di storia dell'arte che ci porterà nell'intimità dei grandi artisti e di cosa possiamo portare nel nostro quotidiano a livello esperienziale.

La bellezza dell’arte ci attira come una calamita. Spesso, però, quando ci accostiamo alle opere cercando di afferrarne il senso, corriamo il rischio di sentirci scoraggiati e inadeguati, nella convinzione di non avere sufficienti strumenti di comprensione. E se invece non fosse necessaria la competenza di uno storico dell’arte per coglierne i messaggi? Se osservando la Venere di Milo, un quadro di Manet, Caravaggio o Van Gogh potessimo imparare non solo qualcosa di loro, ma qualcosa di noi? Se dai dipinti, dalle sculture, dalle storie stesse degli artisti che li hanno creati potessimo apprendere i segreti del complicato mestiere di vivere? A partire da sedici capolavori e dai vissuti dei relativi maestri, Raffaella Arpiani ci coinvolge in un gioco di sguardi che fa emergere lati inesplorati di noi.

l'11 aprile alle 21 arriverà Vittorio Lingiardi, uno dei massimi psicologi e psicoanalisti a livello internazionale, con una lezione che spazierà dalla filosofia all'antropologia sulla storia della percezione del nostro corpo: "Corpo, Umano".

Come una visita medica, un film di fantascienza, un pomeriggio d’amore, questo è un viaggio nel corpo. Di tutti i libri sul tema, l’unico segnato da una virgola: Corpo, umano. Virgola che impone una pausa, respiratoria e mentale, dentro la quale cercare il proprio, di corpo, oggi al centro di mille attenzioni, ma di nessuna cura: la medicina lo scompone in oggetti parziali, la vita online lo sottrae alle relazioni toccanti, la politica lo strumentalizza. Vittorio Lingiardi lo riporta con sensibilità al centro della scena e ci racconta gli organi che lo compongono – uno per uno, dal fegato al cervello, dagli occhi al cuore – con la voce della scienza e del mito, dell’arte e della letteratura. E riesce nell’impresa di restituircelo intero: «elettrico», direbbe Whitman, «vivente», direbbe Winnicott. Tutt’uno con la psiche.

Chiuderemo la rassegna il 18 aprile alle 21 con Donatella Di Cesare, filosofa politica pluripremiata che porterà una lezione su "Democrazia e Anarchia". Una storia di due dei principali concetti politici che hanno formato il nostro mondo a partire dall'antica Grecia e dalla loro nascita.

La democrazia è legata da un nesso indissolubile con l'anarchia. Nel tempo delle svolte autoritarie, in cui si pretende di difendere la democrazia chiudendola e murandola, questo libro muove dal pensiero radicale per guardare al mattino greco della pólis. La storia monumentale viene cosí decostruita grazie a un'originale rilettura delle fonti: un racconto avvincente che mette in luce le sequenze ribelli, gli scenari rivoluzionari.

Tutti gli eventi si terranno al Circolo Artistico. Per info e prenotazioni potete rivolgervi alla Libreria Feltrinelli di Arezzo 05751482137, mail: [email protected], whatsapp 3479251722