Si sfidano in duecento sul nuovo percorso

E’ stato definito il nuovo percorso del 6° Trofeo "Città di San Giovanni", gara riservata ai dilettanti Under 23 ed Elite. Domani la corsa con partenza alle 14 davanti al Palazzo D’Arnolfo, starter il sindaco Valentina Vadi. Iscritti 200 corridori. Il percorso è stato rinnovato con i giri finali che riservano un arrivo con una o poche unità in fuga. Le squadre sono 25, con tutte le toscane. Il percorso di 149 chilometri si snoderà sul nuovo itinerario che toccherà luoghi simbolo della città tra i quali Corso Italia, Via Peruzzi, Ponte alle Forche, Porcellino, Cetinale, Santa Barbara, Montanina, Meleto, Bomba, Neri, Cavriglia. L’arrivo in Corso Italia (entro le 18) dopo cinque giri durissimi, di oltre 16 chilometri ciascuno.

