Sacconi: "Vedo già un Terranuova da primi posti"

"Siamo pronti a scalare i piani alti della classifica". Alessio Sacconi è tornato da poco da una vacanza e già punta l’obiettivo per il prossimo campionato di Eccellenza. Il capocannoniere del Terranuova Traiana, 132 presenze e 47 gol fatti in 5 stagioni tra la Promozione 2018-2019, i tre tornei di Eccellenza e la Serie D è stato il primo giocatore a essere confermato anche per il prossimo anno. L’esperienza in quarta serie per l’attaccante non è tutta da buttare: "Il bilancio del campionato che ci lasciamo alle spalle - ha detto Sacconi - è tutto sommato positivo. Certo, se siamo retrocessi abbiamo peccato in qualcosa, ma per come era iniziata l’annata abbiamo dimostrato nel girone di ritorno di meritare la permanenza in serie D. Il risultato del playout con il Grosseto, infatti, è stato duro da digerire". Sacconi non nasconde di essere stato corteggiato anche da altre società nelle scorse settimane, ma il direttore sportivo Resti ha giocato d’anticipo, blindando il capitano subito dopo lo spareggio. "Donello mi ha chiesto subito di rimanere - ha aggiunto - Nonostante le offerte dalla serie D, ho scelto ancora il biancorosso".

Una carriera, quella del bomber di Ambra, che nasce nel paese di residenza. Cresce infatti nelle giovanili della Bucinese e nella stagione 2012-2013 è tra gli artefici della vittoria del campionato di Promozione con il club della Valdambra. Nel campionato 2016-2017 passa invece all’Arno Castiglioni Laterina. Nel 2018 approda in riva al Ciuffenna e oltre ad ottenere la promozione in Eccellenza segna il record personale di reti, ben 16 gol.

Francesco Tozzi