Ragazzi e vip in campo nel ricordo di Beatrice

È stata una autentica maratona all’insegna del calcio e della solidarietà, il tutto nel ricordo di Bruno Beatrice. Sabato e domenica lo stadio Comunale ‘Città di Arezzo’ ha ospitato il torneo che da undici anni ricorda il calciatore che a cavallo degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta ha vestito le maglie di Solbiatese, Arezzo, Ternana, Fiorentina, Cesena, Taranto, Siena e Montevarchi, scomparso prematuramente di leucemia. In campo Alessandro Beatrice, uno dei figli di Bruno, che insieme alla sorella e alla madre porta avanti il ricordo del padre anche attraverso questo memorial che trova il patrocinio di Comune di Arezzo e Uisp, ma anche della Società Sportiva Arezzo che ha messo a disposizione le proprie strutture, in primis lo stadio.

In questa edizione, una delle novità, sono scesi in campo anche i ragazzi dell’Associazione Colle del Pionta per la partita inaugurale del sabato pomeriggio. In seguito è partito il memorial vero e proprio. Le 12 squadre iscritte sono state divise in tre gironi all’italiana da quattro club ciascuno. Dopo il loro completamento nella mattina di domenica, spazio ai quarti di finale tra le due migliori classificate e le due migliori terze.

Tra gli ex calciatori che hanno preso parte all’incontro erano presenti Marco Carrara, Andrea Sussi, a cui si sono uniti i figli di Gaddiolo, il figlio di Tombolato e non solo, nel match tra ex calciatori contro la formazione dei consiglieri comunali.