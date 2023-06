Montevarchi, la società cerca forze nuove Del Grosso: "Così saremo competitivi"

di Giustino Bonci

Ingressi in vista nel Montevarchi. Non è un mistero che da diverse settimane l’allargamento della società rossoblù venga dato per imminente e mercoledì prossimo 14 giugno la dirigenza montevarchina ha convocato, alle 18.15, un’ulteriore conferenza stampa al Brilli Peri per fare il punto sui lavori all’antistadio e per presentare nuovi partner, al momento non precisati, che amplieranno la base del club.

Nel frattempo il direttore sportivo Nicola Del Grosso è in pieno movimento per formare la rosa 2023-24 e ha confermato l’intenzione "di metterci l’anima" insieme all’allenatore Simone Calori in un’avventura professionale stimolante e affrontata con entusiasmo: "Il lavoro da fare è tanto – ha sottolineato il manager – e occorrerà coniugare due aspetti, vale a dire la necessità di muoversi in fretta e il desiderio di creare un organico competitivo".

Del resto l’esperto diesse sa bene di essere stato chiamato in una piazza esigente: "Al momento abbiamo preso un portiere che ci sembra il profilo adatto alle nostre esigenze, per doti tecniche e umane. Ricerchiamo, anzi, prima di tutto queste ultime perché un gruppo è forte se composto da persone vere e attaccate alla maglia".

Del Grosso, dunque, medita di irrobustire presto e in maniera sensibile la lista degli acquisti, ad oggi ferma al portiere ravennate Andrea Spurio, 25 anni ad ottobre, reduce da una stagione da protagonista all’Aglianese e con trascorsi di rilievo nella squadra della sua città natale, a Lentigione, Bisceglie e transitato nel gennaio del 2022 anche da Modena. In una categoria come la Serie D nella quale assumono un peso a volte determinante le quote, il club valdarnese, poi, non vuol disperdere il patrimonio prezioso rappresentato dalla Primavera 4 e non a caso Calori porterà in ritiro per poi avvicinarli sempre più alla formazione maggiore almeno cinque o sei elementi del team approdato alla finale playoff nazionale.

Di comune accordo, si sono separate dopo nove anni di eccellenti risultati, le strade con l’allenatore dei giovani aquilotti Andrea Coppi. Il Montevarchi gli ha rivolto un grazie di cuore, anche perché, mettendoci la faccia Coppi ha diretto le ultime tre gare dell’Aquila in Serie C. Per capire, invece, chi potrà rimanere dei componenti dello spogliatoio retrocessi dalla Lega Pro, bisognerà attendere qualche giorno. Di certo i confermati saranno pochi, visti i rientri alla base dei numerosi prestiti e l’aspirazione legittima di alcuni giocatori dal rendimento più continuo, Amatucci e Lischi in primis, di rimanere tra i professionisti.