Memorial Nardin con i grandi club

Torna il memorial Aldo Nardin, torneo di calcio giovanile a ricordo dell’ex portiere dell’Arezzo con cui vinse un campionato di serie C, scomparso tre anni fa. Nardin in carriera ha vestito anche le maglie di Varese, Ternana, Napoli, Lazio, Lecce e Foggia vantando numerose presenza tra serie A e B. Il torneo si svolgerà sabato prossimo nell’impianto della Chiassa Sporting Club, di proprietà dei fratelli Guido e Amedeo Carboni e del presidente Luca Ghinassi. In prima fila nell’organizzazione anche Tommaso Nardin, figlio di Aldo. La manifestazione è riservata ai calciatori nati nel 2013 e vedrà tra le partecipanti anche Roma, Sampdoria, Ternana. Arezzo e Tau Altopascio. Ci saranno ovviamente i baby della Chiassa e le due vincenti del preview del 13 e 20 maggio, ovvero il Sansepolcro e il Cortona. L’organizzazione del memorial è in collaborazione tra Chiassa Sporting club e Asd Aldo Nardin. L’incasso sarà devoluto al Calcit per il progetto Scudo.