L’Arezzo non cambia: Trombini c’è, Gucci quasi

di Luca Amorosi

Anche Luca Trombini continuerà a vestire l’amaranto. Insieme a quella di Lazzarini, anticipata dal direttore generale Giovannini già durante la serata di premiazione del Cavallino d’oro, ieri è arrivata anche l’ufficialità della permanenza del giovane portiere classe 2001, che quest’anno si è distinto per aver terminato ben 14 partite senza subire gol. Trombini, che era rimasto svincolato dopo una buona stagione a Varese, fu ingaggiato ad agosto inoltrato. La scelta, infatti, era inizialmente ricaduta su Falsettini, che però dopo le prime amichevoli non convinse lo staff tecnico. Giovannini non si fece trovare impreparato e corse subito ai ripari: il portiere torinese si è rivelato all’altezza della causa e meritato il rinnovo, che sarà di un anno con opzione per un ulteriore anno sulla base del raggiungimento di obiettivi personali e di squadra. A proposito del responsabile dell’area tecnica amaranto, si insediava ufficialmente in società esattamente un anno fa, nonostante fosse già operativo da qualche settimana.

"È stato un anno molto positivo – ha detto Giovannini in merito al suo primo anno in amaranto – perché abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato, ma anche a livello personale. Dopo dieci anni nella stessa società sono stato subito accolto con affetto e stima e questo per me è stato importante. Ho cercato quindi di ripagare la città e la tifoseria mettendo il mio contributo per la causa con grande senso di responsabilità". Ed è innegabile che ci sia riuscito, centrando la promozione al primo colpo come gli era già accaduto in passato. I rinnovi già ufficializzati e quelli che arriveranno nelle prossime settimane certificano il buon lavoro svolto la scorsa estate, ma anche a stagione in corso, in sede di costruzione della rosa.

"La prossima settimana abbiamo un incontro con il procuratore di Gucci per cercare di confermare anche lui. Non mi sbilancio, posso solo dire che da parte nostra c’è la volontà di riaverlo con noi", ha proseguito il direttore, che poi ha tracciato la linea programmatica delle prossime settimane: "Stiamo svolgendo una serie di riunioni tecniche con lo staff e con la dirigenza. Contiamo di confermare 1415 elementi della passata stagione cui aggiungerne una decina per completare la rosa".