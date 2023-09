Ferri Marini-Essoussi coppia gol con l’Orvietana

sansepolcro

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Mariucci, Borgo, Gorini, Del Siena; Civilleri (6’st Locchi), D’Angelo, Pauselli (40’st Piermarini); Buzzi (27’st Bologna), Longo (13’st Essoussi), Ferri Marini (35’st Simeone). A disp.: Patata, Della Spoletina, Brizzi, Mariotti. All.: Bricca.

ORVIETANA (4-4-2): Marricchi (34’st Rossi); Caravaggi, Vignati, Congiu, Lorenzini (35’st Veneroso); Osakwe (25’st Marsilii), Ricci, Orchi (32’st Greco), Gomes (13’st Fabri); Manoni, Santi. A disp.: Siciliano, Carletti, Chiaverini, Sforza. All.: Fiorucci.

Arbitro: Faye di Brescia (Aureli di S. Benedetto T. – Irimca di Rovigo).

Marcatori: 13’pt Congiu (O), 14’pt Ferri Marini (S), 22’st Essoussi rig. (S).

Note: ammoniti: Pauselli, Essoussi Gorini (S), Manoni (O). Angoli: 6-5. Recupero: 1-6.

SANSEPOLCRO – Non sbaglia il Sansepolcro che reduci dal debutto choc di Grosseto si prende i tre punti contro l’Orvietana dell’ex "Tamba" Fiorucci. I bianconeri, dopo il successo ai rigori nel preliminare di coppa, affondano di nuovo gli avversari che si illudono subito passando in vantaggio ma la coppa di attaccanti Ferri Marini-Essoussi si esaltano e diventano i protagoniste della vittoria alla "prima" del torneo di serie D del Buitoni difronte al solito numeroso pubblico che, come da tradizione, non manca mai di sostenere i biturgensi.

Nel primo tempo al 10’ da uno schema su punizione di Ferri Marini la sfera finisce sopra la traversa. Al 12’ Orvietana in vantaggio: angolo dalla destra di Manoni e colpo di testa vincente di Congiu.

Nemmeno il tempo di esultare per i biancorossi di Fiorucci che arriba al 13’ l’immediato pareggio del Sansepolcro praticamente in fotocopia: angolo dalla destra e colpo di testa vincente di Ferri Marini posizionato in mezzo all’area di rigore.

Al 27’ gol annullato all’Orvietana: il tiro da fuori di Manoni è respinto da Guerri sui piedi di Santi che realizza, ma è in fuorigioco e il direttore di gara non convalida. Al 44’ ancora insidioso il team ospite con una conclusione potente dalla distanza di Santi bloccata in due tempi da Guerri. Al riposo è quindi 1-1.

Nella ripresa solo tre episodi hanno caratterizzato il match; dopo i primi 20 minuti sicuramente non da ricordare, al 21’ Lorenzini commette fallo in area su Buzzi ed Essoussi, entrato 10 minuti prima al posto di Longo, realizza. L’Orvietana reagisce nel finale con due calci piazzati di Veneroso: il primo, al 40’, termina fuori il secondo al 51’ è deviato in angolo da Guerri.