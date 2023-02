Basket. Grave sconfitta della Bruschi a Lucca

Brutta sconfitta della Bruschi di coach Matassini

Arezzo, 06 febbraio 2023 - La Bruschi cade malamente sul campo di Lucca e complica il proprio cammino verso la salvezza. La formazione di Matassini subisce il break sul finire di secondo quarto, da cui Lucca riparte e allunga nella ripresa. Krivacevic con qualche acuto personale prova a tenere vive le speranze riavvicinando la Bruschi, ma il finale è un monologo locale con Lucca che vince con merito il derby. Sono tre punti di Morrison ad aprire la contesa di gioco, seguiti dalla bomba di Parmesani per il 6-0. Krivacevic sblocca la Bruschi, ma il canestro di Miccoli impone subito a Matassini la chiamata del minuto di sospensione. Missanelli con un 2+1 rimette sul meno tre la compagine ospite, ma Morrison in penetrazione fa 10-5. Tassinari dall’arco smuove il tabellino, mentre è Koizar a firmare il meno due sul 12-10. Botta e risposta tra Krivacevic e Treffers, mentre è Missanelli a impattare sul 14-14. Krivacevic sigla il primo vantaggio esterno (17-18), ma l’ultimo acuto è di Natali che insacca il 19-18. La seconda frazione si apre con il 2+1 di Bocchetti, con i due attacchi che faticano a ingranare. Paulsson-Glantz si sblocca da tre punti (22-21), ma Tulonen risponde con la stessa moneta riallontando Lucca sul 27-21. Koizar e Tassinari firmano il nuovo meno due, mentre è una sorprendente Paulsson-Glantz decisamente ispirata dalla distanza a segnare il 29-28 che obbliga al timeout Andreoli. Al rientro in campo Lucca prova a dare una spallata, sfruttando diversi giri in lunetta in cui Bocchetti banchetta e porta le sue compagne sul 36-28. Missanelli sblocca la Bruschi, ma Miccoli segna un canestro incredibile per il 38-30. Krivacevic da una parte e Morrison dall’altra fissano il 40-32 all’intervallo. Nel terzo quarto sale in cattedra Krivacevic, ma Lucca risponde colpo su colpo tenendo nove punti di margine sul 44-35. Miccoli e Parmesani allungano ulterioremente il divario (49-35), costringendo Matassini a chiamare minuto di sospensione.

Schwienbacher si sblocca dalla distanza, mentre è Krivacevic da sotto a rimettere il margine sotto la doppia cifra sul 49-40. Botta e risposta Miccoli-Tassinari da tre punti, mentre è Treffers a realizzare il 54-43. Copione che non cambia con la terza frazione che va in archivio sul 64-55. Nel quarto periodo Lucca parte forte volando sul 70-55. Una tripla di Paulsson-Glantz smuove la Bruschi, ma Morrison insacca nuovamente il canestro del 72-58. Garrick da tre punti prova a riaprire i giochi (72-61), ma Morrison prima e Bocchetti poi archiviano ogni discorso. Al PalaTagliate finisce 82-65. Le parole di coach Alberto Matassini: “Inevitabile dire che questo sia stato un passo indietro. Non per la sconfitta, visto che Lucca ha fatto una partita di grande sostanza e ha meritato, ma per il nostro atteggiamento. Ci vuole un altro impatto fisico e nervi più saldi in queste partite, e noi non li abbiamo avuti, anzi ci siamo innervositi e lamentati inutilmente. Gli 82 punti subiti, con 15 rimbalzi d’attacco sono il vero dato da analizzare, guardare altro sarebbe essere miopi. Comunque non cambia nulla nel nostro percorso, ci prepareremo per provare a vincere la prossima in casa con San Martino dopo la sosta”.

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 82 – 65 (19-18, 40-32, 64-55, 82-65)