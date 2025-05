L'Etrusca fa valere le proprie qualità, BC Servizi ko in Gara 1 PlayOff

Arezzo, 12 maggio 2025 – Gara 1 dei Quarti di Finale PlayOff del campionato di Serie B è dell'Etrusca San Miniato che batte la BC Servizi Arezzo 86-67 davanti al pubblico amico.

Parte bene la BC Servizi che riesce ad operare un break iniziale di 15-5 con i canestri di Prenga ed una difesa che riesce a tenere gli avversari, la squadra di casa però ha una reazione importane e con un contro parziale di 15-2 si porta in vantaggio per 20-17 con le triple di Caglio e Cravero che trascinano la squadra al 22-19 di fine primo quarto.

La partita rimane equilibrata anche per le percentuali non altissime da parte delle due squadre che arrivano all'intervallo lungo sul 37-31 a favore dell'Etrusca. Al rientro dopo la pausa lunga i padroni di casa cercano di cambiare passo, segnano 5 tiri dalla lunga distanza inframezzati da un solo libero di Metsla e cominciano ad allungare anche perchè la SBA perde alcuni palloni sanguinosi.

Alla terza sirena San Miniato è avanti 60-45 con Caglio che sempre da tre punti apre gli ultimi dieci minuti facendo allungare ulteriormente la squadra di coach Martelloni, la BC Servizi prova a tenere con Buzzone e Lemmi che colpiscono dalla lunga distanza.

L'Etrusca è oramai in fiducia e sulle ali dell'entusiasmo supera anche i 20 punti di vantaggio prima che una reazione di carattere degli amaranto portasse il risultato finale sull'86-67 per San Miniato. Archiviata questa partita le attenzioni si spostano per Gara 2 in programma al Palasport Estra alle ore 21 dove la BC Servizi avrà dalla sua parte il sostegno del pubblico amaranto che durante la stagione è stato spesso un fattore a fianco della squadra di coach Fioravanti, in vista della partita da Lunedi 12 a Mercoledi 14 Maggio con orario 17.30-20 sarà attiva presso la Segreteria SBA al Palasport Estra la prevendita dei biglietti.