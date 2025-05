Sansepolcro portatrice di pace grazie alle foto di Riccardo Lorenzi a Neuchatel

Arezzo, 12 maggio 2025 – L’Amministrazione comunale di Sansepolcro ha presenziato a “Le giornate d’Europa”, mostra svoltasi nei giorni scorsi a Neuchâtel, con una delegazione composta dagli assessori Valeria Noferi e Francesca Mercati.

In mostra tante opere provenienti da tutta Europa, per l’Italia erano esposti gli scatti del fotografo borghese Riccardo Lorenzi che ritraggono le colorate bandiere del Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro, simbolo di pace e di unione.

Un onore essere portatori di pace in una manifestazione internazionale con realtà del nostro territorio, che hanno saputo portare messaggi semplici con immagini impattanti. La visita degli assessori alla città gemellata di Neuchâtel è stata anche un’occasione per rafforzare i legami fra le due città e per concretizzare anche importanti progetti.

L’assessore Noferi, dopo aver concretizzato nei mesi scorsi, sulla positiva scia dei cittadini gemellati, il progetto del Consiglio Comunale dei Giovani a Sansepolcro, ha proposto uno scambio culturale fra i componenti dei due gruppi di consiglio invitando i giovani componenti del Consiglio svizzero anche in occasione delle Feste del Palio.