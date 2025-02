“Perfetti sconosciuti”: dal film che ha sbancato al botteghino l’esordio teatrale di Paolo Genovese

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Mercoledì 26 febbraio “Perfetti sconosciuti”, l’adattamento teatrale dell’omonimo film che ha sbancato al botteghino, sbarca al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12) nell’ambito del cartellone nato dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo.

Appuntamento alle 21.00 (in replica giovedì 27 febbraio alla stessa ora) con l’esordio di Paolo Genovese alla regia per il palcoscenico: una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, con la produzione di Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta.

Un tempo quella segreta era protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella piccola scheda si mettesse a parlare? Lo scopriranno quattro coppie di amici, che durante una cena decidono di mettere i cellulari sul tavolo condividendo messaggi e telefonate, mettendo tutti a conoscenza dei propri segreti e scoprendo di essere gli uni per gli altri dei “perfetti sconosciuti” (info e ingressi www.fondazioneguidodarezzo.com).

Pellicola vincitrice di David di Donatello, Nastri d’argento, Globo d’oro e Ciak d’oro, entrata nel Guinness dei primati come film col maggior numero di remake nella storia del cinema (ben 25), “Perfetti sconosciuti” diviene un lavoro teatrale fedelissimo alla sceneggiatura originale, che già di per sé conteneva l’impostazione drammaturgica da sviluppare per la scena.

Al posto dei padroni di casa Kasia Smutniak e Marco Giallini Valeria Solarino e Paolo Calabresi; Anna Foglietta e Valerio Mastandrea lasciano i loro ruoli di coppia in crisi a Lorenza Indovina e Dino Abbrescia; gli sposini del film di Alba Rorhwacher e Edoardo Leo ora vengono impersonati da Alice Bertini e Paolo Briguglia; mentre il single di Giuseppe Battiston passa a Massimo De Lorenzo. Rocco ed Eva sono sposati da anni e il loro matrimonio è in crisi.

È sabato sera e organizzano una cena invitando a casa gli amici di vecchia data: Lele e Carlotta, anche loro in crisi matrimoniale, Cosimo e Bianca, novelli sposi, e infine Peppe, divorziato e disoccupato. Tra un pettegolezzo e l’altro qualcuno propone un gioco che si rivelerà molto pericoloso.

Nel giro di pochi minuti il vaso di Pandora è aperto: scheletri nell’armadio, meschinità, qualche bugia bianca e pesanti menzogne sconvolgeranno sia il gruppo di amici che e i rapporti di coppia.