Il secondo “Galà dello sport” a Montevarchi

Arezzo, 11 settembre 2024 – Si terrà sabato 14 settembre, alle ore 18.00, in piazza Varchi, il II° Galà dello sport, una manifestazione che è diventata un appuntamento del mese di settembre prima dell’avvio della nuova stagione agonistica, per premiare i giovani atleti che hanno conquistato il titolo di “campioni” nelle varie discipline sportive.

Saranno ben 21 le associazioni che saliranno sul palco per ricevere un riconoscimento per meriti sportivi, e non solo, dall’Amministrazione comunale. Il programma è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dall’Assessore Lorenzo Allegrucci: “E’ un evento a cui teniamo particolarmente, un omaggio soprattutto al ruolo sociale ed educativo che le società sportive portano avanti, alcune ormai da decenni, all’interno della comunità – afferma il Sindaco -

L’avvicinamento fin da piccoli allo sport ha un risvolto nella crescita non solo fisica ma anche psichica dei ragazzi, al di là dei successi conquistati. Ma lo sport è anche il mezzo migliore per fare integrazione fin da bambini, per questo abbiamo fortemente voluto realizzare il progetto dal titolo “In Montevarchi 2024”, siamo stati i primi in tutta la provincia di Arezzo ad organizzare, in collaborazione con Coni e Special Olympics Italia, un corso di formazione per 40 tecnici delle nostre società, con un finanziamento comunale, per permettere ai bambini della scuola primaria con disabilità di praticare sport insieme agli altri.

Un progetto dal forte valore sociale e un simbolo concreto di quanto lo sport possa essere integrazione dando così una marcia in più al territorio. Tutto ciò legato anche agli sforzi che abbiamo fatto e continuiamo a fare per gli impianti, dallo stadio, al Palazzetto, alla nuova pista di ciclismo che stiamo realizzando a Levanella, con campi di calcetto, perché dare spazio a tutti gli sport resta un obiettivo primario di questa Amministrazione”

“Vogliamo dare soddisfazione, ma anche far conoscere meglio alla cittadinanza i risultati conquistati dalle realtà sportive e dai nostri migliori atleti, sia a livello individuale che di gruppo – prosegue l’assessore Allegrucci - Saranno consegnate pergamene alle società, ai singolo atleti e alle squadre che si sono classificate al primo posto in gare e campionati, ma ci saranno anche riconoscimenti particolari, tra i quali un palmares ad una squadra e una targa a ad un personaggio sportivo di Montevarchi.

Per noi è un modo per festeggiare insieme l’orgoglio per questi giovani talenti, ma anche per ringraziare loro e le stesse società per l’impegno, il sacrificio e il senso di appartenenza che mettono ogni giorno nel coltivare una passione”.