Ad Arezzo Fiere e Congressi torna “Esotika Pet Show”: non solo cuccioli ma una due giorni di festa in famiglia

Arezzo, 12 settembre 2024 – Il 44,7% delle famiglie italiane vive oggi con almeno un animale domestico.

“Esotika Pet Show”, al via ad Arezzo Fiere e Congressi sabato 14 settembre, è quindi l’occasione per gli appassionati di scoprire il fantastico mondo del Pet, ma anche di apprendere il modo più corretto di avvicinarsi e relazionarsi con il proprio piccolo amico e sviluppare ulteriormente con consapevolezza rinnovata la propria passione. “Arezzo Fiere e Congressi è quindi pronto a ripartire con grande slancio dopo un'estate già piena di eventi di successo”.

Il presidente dell’Ente Fieristico, Ferrer Vannetti, sottolinea così l'importanza di questa ripresa, che si preannuncia coinvolgente per operatori e pubblico. “Siamo pronti ad accogliere una serie di manifestazioni che promettono di coinvolgere appassionati ed esperti provenienti da ogni parte del mondo e Esotika è un evento - spiega ancora Vannetti - che ospitiamo sempre con grande piacere e che testimonia la duttilità espositiva del nostro Ente fieristico.

Una kermesse rivolta al grande pubblico che esprime, ancora una volta, come sia in atto il definitivo rilancio della Fiera Espositiva, in piena sintonia con le forze produttive, associative e di rappresentanza del nostro territorio a tutti i livelli”. Anche questa edizione – afferma il presidente - sarà di fatto una grande festa, dedicata ad appassionati e alle famiglie e i visitatori troveranno un ambiente caratterizzato da diverse tipologie di piante, animali da ammirare e perché no, anche da accudire”.

“L'incredibile ritorno del Salone Nazionale degli Animali Esotici e da Compagnia - dichiarano gli organizzatori dell’evento ospitato in Arezzo Fiere e Congressi - farà vibrare Arezzo Fiere e Congressi di gioia e trepidazione a partire da sabato: Esotika Pet Show è molto più di una semplice esposizione di animali esotici, una vera e propria esplosione di sorprese e intrattenimento”.

Come abbiamo visto quasi la metà delle famiglie italiane condivide la propria vita con un amato animale domestico e “il nostro è evento - spiega Daniel Baiocco, ideatore e organizzatore di Esotika Pet Show - assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati che vogliono immergersi nel meraviglioso mondo degli animali da compagnia e imparare i migliori approcci per avvicinarsi a queste creature affascinanti e creare un legame speciale con loro.

L'attesissimo Esotika Pet Show si terrà il 14 e 15 settembre presso Arezzo Fiere e Congressi, e accoglierà esperti e amanti degli animali esotici, offrendo loro un'esperienza unica per scoprire da vicino queste meraviglie della natura e apprendere il modo migliore per prendersi cura di loro.

Il programma dell'evento sarà ricco di emozionanti attività con le ultime novità del settore, accessori all'avanguardia, alimenti di altissima qualità, complementi d'arredo e tutto ciò che servirà per gestire con amore e attenzione i nostri amatissimi amici a quattro zampe. Insomma, Esotika Pet Show sarà un'esperienza imperdibile, un mix esplosivo di passione, divertimento e conoscenza per tutti gli appassionati degli animali.

Non potete assolutamente mancare!” Saranno presentate numerose esposizioni nella Fiera, spaziando dalla celebre mostra canina, Disc Dog, obbedienza ed altre discipline. Ma non finisce qui, ogni giorno i visitatori potranno immergersi nel meraviglioso mondo dell'acquariologia, del terrascaping e dell'aquascaping.

E per chi alla ricerca di un nuovo amico peloso, avrà la possibilità di portarne uno a casa. “Ma non è tutto - insiste Baiocco – il pubblico rimarrà stupefatto di fronte alle ultime novità: carpe koi, laghetti e un magnifico giardino giapponese. Oltre a questo, ci saranno pesci, tartarughe, adorabili porcellini d'india, colorati pappagalli e teneri piccoli mammiferi come criceti e ricci.

Non mancheranno gli affascinanti rettili, gli strabilianti anfibi e gli amabili roditori”. “Siamo orgogliosi – conclude lo stesso Baiocco - di confermare la nostra posizione di migliore fiera nel settore, attrattiva per un pubblico sempre più numeroso e interessato. Siamo pronti a farvi vivere esperienze indimenticabili, emozionanti e ricche di scoperte. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto ad Arezzo Fiere e Congressi!”