Zucchetti investe su due fabbricati. Il Comune avrà ciclabili e parcheggi

Nuovo investimento infrastrutturale della Zucchetti Centro Sistemi a Terranuova. Il Gruppo leader nell’innovazione tecnologica, guidato da Fabrizio Bernini, consolida la sua presenza nel territorio realizzando altri due insediamenti produttivi. Di recente il Consiglio comunale della città di Poggio ha approvato il Piano Attuativo in variante urbanistica in località Valvigna, la zona industriale che costeggia l’A1, dove sorgeranno due fabbricati a indirizzo industriale – produttivo, suddivisi in due lotti funzionali: il primo prospiciente la strada che si allineerà con quello già esistente per una superficie di copertura di 4.760 metri quadri; l’altro, che vedrà luce successivamente, nella parte posteriore dell’area, per 5.620 metri quadri. Si tratta del nuovo Building, vicino al Logistic Hub dell’azienda, e dal costo superiore ai 7 milioni di euro. "I due edifici – ha ricordato l’assessore all’Urbanistica Luca Trabucco - si collocano in un polo di industrie nato negli anni ‘60 e da rigenerare e riqualificare.

Il piano prevede l’abbattimento di stabili di scarso valore a vantaggio di una riconversione dell’impianto urbanistico e della qualità edificatoria". E il membro della Giunta Chienni ha proseguito ricordando come le scelte di programmazione degli amministratori terranuovesi stiano dando risposte efficaci al comprensorio favorendo il potenziamento del tessuto industriale. Peraltro sono previsti benefici che ricadranno su infrastrutture e opere importanti per la comunità: "A fronte di questo intervento – ha spiegato infatti Trabucco – saranno ceduti all’amministrazione comunale parcheggi e verde pubblici, un tratto di pista ciclabile e – come opera di compensazione – sarà riqualificato in toto il parcheggio di via Montegrappa, nelle vicinanze dell’Auditorium Le Fornaci".

Si rafforza dunque con un’ulteriore progettualità il rapporto costante di collaborazione tra il colosso dell’innovazione e il Comune valdarnese, sempre più attrattivo anche per le maestranze che arrivano da ogni angolo della valle: "E’ un’azione positiva per tutto il Valdarno – ha concluso l’esponente dell’esecutivo - tenuto conto del numero di addetti che lavorano all’interno del Gruppo, e questo fa ben sperare anche nel prossimo futuro, soprattutto in termini occupazionali". D’altronde la filosofia di Zcs e del suo presidente e Cavaliere del Lavoro Bernini è che i numeri da record sono acquisiti grazie anche al capitale umano e alla formazione che consente di coltivare il talento dei giovani e non solo.