Zucchetti fa nuovi acquisti. Missione innovazione

La Zucchetti Centro Sistemi, il colosso dell’innovazione tecnologica con sede a Terranuova Bracciolini, continua a crescere e acquisisce la maggioranza di Terasoft, azienda romana specializzata in servizi HR - Risorse Umane - . Con questa operazione, entra nel gruppo anche OS Project e le due realtà faranno parte della business unit di ZCS People, un network che mette insieme realtà unite da una forte sinergia aziendale e da una condivisione di valori e progetti, con una mission chiara: mettere la persona al centro dell’innovazione tecnologica. Nato nel 2022 grazie alla visione a lungo raggio del gruppo guidato da Fabrizio Bernini, ZCS People si è immediatamente imposto come un centro di eccellenza. La Terasoft srl, con sede a Roma, già partner di Zucchetti Centro Sistemi, è un’azienda nata nel 2004 e conta 35 professionisti divisi tra consulenti applicativi, commerciali ed esperti di risorse umane; a questi si sommano i 7 professionisti di OS Project, impresa nata nel 2012 con competenze verticali in ambito IT, Cloud e Cybersecurity. E’ partner Zucchetti per tutte le soluzioni di gestione controllo accessi sia a livello hardware che software, ed è specializzata anche nella system integration, con soluzioni di terze parti quali antincendio, videosorveglianza ed antintrusione. "L’acquisizione di Terasoft e di OS Project permette di completare la roadmap strategica di ampliamento e rafforzamento del gruppo ZCS People, che adesso conta più 250 specialisti del settore HR", ha detto Chiara Bernini membro del board direttivo di ZCS People e di Zucchetti Centro Sistemi SpA. "I risultati dei primi mesi del 2024 sono stati molto soddisfacenti in termini economici e prevediamo di arrivare ad un fatturato consolidato della Business Unit ZCS People di 25 milioni di euro" ha concluso Fabrizio Bernini. "L’integrazione con il gruppo ZCS People ci stimola ulteriormente, perché ci consente di creare un percorso comune condividendo risorse e best practices, con l’obiettivo di portare all’eccellenza i nostri servizi e distinguerci nel mercato del centro Italia", ha poi spiegato l’amministratore delegato Alessandro Sorrentini. Zcs People è composta da HR Software, team work all’interno della divisione software della capogruppo Zucchetti Centro Sistemi, HRZ, Alpha Sistemi, HRS a cui si aggiunge, per l’appunto, Terasoft. E’ formata da specialisti che portano innovazione digitale e sostenibile per migliorare ed integrare i processi amministrativi e di gestione del personale in tutta Italia.

Ha una presenza diffusa in diverse località e comparti industriali, con l’Headquarter a Terranuova e sedi principali a Milano, Treviso, Avellino e Roma. Inoltre, può vantare una copertura capillare sull’intero territorio nazionale grazie alla presenza di sedi operative a Torino, Brescia, Bientina di Pisa, Parma, Perugia, Potenza, Bari, Cagliari, Sassari e Nuoro. Il motto "Innovazione Digitale, Cuore Umano" riassume la filosofia del gruppo: coniugare la digitalizzazione essenziale dei processi con una profonda attenzione alla persona, al lavoratore e al suo benessere.