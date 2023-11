Zootecnia e agroalimentare: ciclo di assunzioni per la Fattoria di Rimaggio

Arezzo, 13 novembre 2023 – Un ciclo di assunzioni per la Fattoria di Rimaggio. La storica azienda valdarnese, nata nel lontano 1905, ha avviato un percorso di ampliamento del proprio personale per diversificate mansioni richieste tra la fattoria di Pergine Valdarno e gli spacci agricoli diffusi tra le province di Arezzo e di Firenze, andando a fornire nuove opportunità lavorative in ambito zootecnico e agroalimentare.

Guidata dalla famiglia Calvo Pegna e forte di circa cento dipendenti, il lavoro quotidiano della Fattoria di Rimaggio è orientato a tramandare, produrre e valorizzare le migliori specialità della tradizione toscana attraverso un’attività che prevede lo svolgimento interno e diretto di ogni fase della filiera produttiva: dalla coltivazione dei campi all’allevamento suino, bovino e ovino, dai laboratori interni di trasformazione (salumificio, caseificio, cantina e orciaia) alla vendita diretta nei propri spacci agricoli.

Tale organizzazione, inserita in una fase di forte dinamismo e di ricambio generazionale, necessita del ricorso a nuove professionalità e competenze con diversi livelli di esperienza che verranno immediatamente inserite nell’organico aziendale.

Tra le figure ricercate rientra, ad esempio, il “Responsabile della conduzione allevamenti e agricoltura” che lavorerà a stretto contatto con la proprietà per il coordinamento e la cura di tutte le operazioni agrozootecniche.

Il consolidamento del comparto amministrativo prevede l’ingresso di un addetto al data entry per la gestione e l’inserimento dei dati del settore zootecnico, inoltre sono previsti incarichi di trattorista e di autista per il trasporto di carni e di specialità agroalimentari. Per gli spacci agricoli sono aperte posizioni per macellai e banconieri per la gestione dei punti vendita dove sono presenti varietà di prodotti tra carni e salumi, pecorini stagionati e formaggi freschi, olio extra vergine d’oliva e vini, all’insegna di una produzione a chilometro zero caratterizzata da freschezza, genuinità e trasparenza.

Per conoscere ulteriori dettagli e per presentare la propria candidatura è possibile scrivere a [email protected] , anticipando il curriculum. «La nostra azienda - spiega Alessandro Calvo Pegna, titolare della Fattoria di Rimaggio insieme ai fratelli Stefano e Fabrizio, - è situata nel cuore verde del Valdarno da dove, da oltre un secolo, siamo specializzati in agricoltura, allevamento, trasformazione e vendita diretta.

Si tratta di un’attività tradizionale dove privilegiamo una filiera cortissima dalla terra alla tavola, ma con un forte sguardo verso il futuro e l’innovazione tecnologica senza trascurare il rapporto diretto con il consumatore finale, nostro diktat ormai da oltre un secolo.

Questo dinamismo è testimoniato proprio dalla ricerca di nuove figure che possano condividere con noi i valori aziendali di educazione, rispetto e amor proprio che le nostre famiglie hanno tramandato. Ci auguriamo pertanto che questo possa fornire l’opportunità anche ai giovani di tornare a “vivere” la fattoria».