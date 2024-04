Zelig Open Mic. Il tour fa tappa al Politeama

"Zelig Open Mic in tour" arriva a Montevarchi. L’iniziativa legata alla celebre trasmissione televisiva si terrà al Politeama, che ospiterà le semifinali il 6 e 7 aprile e la finale il 20 aprile alle 21. Un tour per scoprire il talento di nuovi comici selezionati in tutta Italia. Dopo Palermo, Bari, Ravenna, Matera e Torino, sarà Montevarchi a rappresentare in esclusiva la Toscana. Il vincitore del contest avrà l’opportunità di partecipare poi alla finalissima di "Area Zelig" in programma a Milano. "Un’occasione per promuovere Montevarchi anche attraverso il Politeama - ha spiegato Silvia Chiassai Martini - che oggi è un polo attrattivo tra i più importanti della provincia, soprattutto per i giovani, ma non solo, avendo organizzato eventi di diverse tipologie sempre molto partecipati".