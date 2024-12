Yuri Menicalli eletto nuovo presidente di Confartigianato Valdarno

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Yuri Menicalli è il nuovo Presidente degli imprenditori di Confartigianato Valdarno.

Già attivamente impegnato nel direttivo provinciale dei Giovani Imprenditori, Menicalli rappresenta una figura giovane e dinamica, pronta a guidare le 800 imprese della vallata in un periodo particolarmente complesso. “Sono davvero molto contento per la fiducia che mi è stata accordata dai miei colleghi - dice il neo eletto Presidente di zona - in un periodo storico davvero complicato per la vallata.

Il Valdarno è un motore produttivo significativo, con comparti di valore internazionale, ma è anche vero che stiamo affrontando una forte crisi, soprattutto nel settore della moda. Il nostro mandato sarà orientato fin da subito verso l’adozione di misure rapide ed efficaci a tutela del comparto”.

L'elezione di Menicalli è avvenuta all'interno di un confronto con le istituzioni locali, offrendo ai presenti l’opportunità per analizzare in profondità le problematiche che interessano il territorio. Sebbene il Presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno, Valentina Vadi, non abbia potuto partecipare a causa di un imprevisto impegno istituzionale, la sua presenza è stata rappresentata dal delegato Massimo Pellegrini, Assessore alle Attività Produttive del Comune di San Giovanni Valdarno.

Durante la riunione è emerso un quadro chiaro delle difficoltà che colpiscono vari settori economici del Valdarno. Particolare attenzione è stata rivolta al comparto della moda e alle nuove tecnologie, con un focus su aziende chiave come Fimer e ABB.

Tra le priorità emerse, la volontà da parte del nuovo Gruppo Dirigente di collaborare attivamente all’interno del Comitato delle Categorie Economiche del Valdarno, sottolineando l’importanza di un dialogo continuo con le istituzioni per affrontare le sfide del territorio.

L’obiettivo condiviso è prevenire un effetto domino che potrebbe mettere a rischio l’economia locale e provinciale. In tal senso, Daniele Beligni, punto di riferimento consolidato per Confartigianato Valdarno, continuerà a supportare l’Associazione come delegato al consiglio direttivo e rappresentante nel Comitato delle Categorie Economiche.

La sua esperienza garantirà continuità e stabilità nell’azione di supporto agli imprenditori locali. Menicalli rivolge inoltre un appello diretto ai giovani “L'artigianato non è solo un mestiere, ma una forma d'arte e una possibilità concreta di costruire un futuro solido e gratificante.

Le imprese artigiane hanno bisogno di nuove energie, idee e competenze per continuare a crescere e innovarsi. Abbiamo intenzione di sviluppare altre iniziative oltre a quelle in corso rivolte alle nuove generazioni, volte ad offrire percorsi di formazione dedicati e opportunità di inserimento lavorativo nelle tante realtà locali che costituiscono il cuore pulsante dell'economia valdarnese" “Oggi più che mai - conclude Menicalli - il dialogo tra scuola e impresa è essenziale.

Dobbiamo far capire ai giovani che l'artigianato rappresenta un settore strategico, capace di coniugare passione, creatività e opportunità economiche. In questa direzione, Confartigianato Valdarno si impegnerà nei prossimi mesi a promuovere iniziative di sensibilizzazione, workshop e incontri con gli studenti, per far conoscere da vicino le realtà artigiane ei percorsi professionali disponibili".

Per quanto riguarda l'organizzazione interna, Giacomo Magi manterrà il ruolo di Responsabile di zona mentre Cristina Neri quello di Responsabile dei Servizi.