Youth Festival. Al Petrarca. Kerson Leong

Terzo appuntamento con l’Arezzo Youth Music Festival, giunto alla sua quarta edizione. Il prossimo concerto si svolgerà stasera alle 19 nella splendida cornice del Teatro Petrarca. Sul palco l’Orchestra Giovanile di Arezzo diretta dal Maestro Roberto Pasquini, con Kerson Leong al violino. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart con il Concerto per violino e orchestra No. 5, K. 219 e la Sinfonia No. 29, K. 201. Lo Youth Festival, diretto dal giovane musicista Giovanni Andrea Zanon, è riuscito a portare ad Arezzo straordinari musicisti "under35" e promuovere la musica classica nelle scuole grazie alla collaborazione con alcuni plessi scolastici nata da un’intuizione di Zanon e di Marjorie Layden, presidente di Wel Foundation. E prorpio il Maestro Giovanni Andrea Zanon, nominato Alfiere della Repubblica nel 2016, ha ricevuto nei giorni scorsi dalle mani del Presidente della Repubblica Mattarella la borsa di studio in memoria del Maestro Giuseppe Sinopoli. Un ulteriore riconoscimento al talento del giovane violinista che dal 2021 è direttore artistico della Fondazione Guido d’Arezzo per la quale organizza lo Youth Festival e la Stagione Concertistica Aretina. "Ho appreso con piacere la notizia dell’ulteriore meritato riconoscimento al Maestro Zanon, il cui talento e la cui eccellenza stanno consentendo alla città di affermarsi nel panorama della concertistica internazionale - commenta il sindaco e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli - Un impegno con la nostra città che ci onora e di cui siamo orgogliosi". A Zanon una borsa di studio riconoscimento per chi si distingue per gli ottimi risultati conseguiti, nonché per i concorsi vinti e la particolare attività concertistica svolta nei due anni precedenti l’assegnazione. Presenti alla cerimonia anche il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Vice Presidente del Senato, Anna Rossomando, il Ministro della Cultura, Sangiuliano e il Ministro dell’Università Bernini. Ultimo concerto dell’Arezzo Youth festival il 22 ottobre alle 19 al Petrarca con Giovanni Andrea Zanon al violino, Pablo Ferrandez al violoncello, Leonora Armellini al piano.