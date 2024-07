WikiPedro “sbarca” a Castelfranco di Sopra

Arezzo, 01 luglio 2024 – "Castelfranco di Sopra e la sua rievocazione molto particolare". Parte così il video che Wikipedro, nome d'arte di Pietro Resta, ha girato in questi giorni nel paese dell'altopiano. Un video tra storia e tradizione, dato che è soffermato anche sul "Gioco dell'Anello", giunto alla sua quarta edizione, in programma il 13 e 14 luglio prossimi. WikiPedro è un fiorentino dell'Oltrarno che da alcuni anni, su Facebook ha cominciato a raccontare le mille storie e le tante meraviglie e le tradizioni di Firenze e della Toscana, con il piglio ironico e scanzonato tipico dei toscani. Ogni settimana, con i suoi video itineranti fa scoprire i piccoli e i grandi segreti di una terra straordinaria.

Dopo un breve escursus storico del borgo, WikiPedro ha sottolineato i punti di contatto tra Castelfranco e il capoluogo della Toscana, a partire dall'architetto Arnolfo Di Cambio. Non è poi mancato un riferimento alla Torre d'Arnolfo, da cui si intravede il meraviglioso panorama delle Balze, all'Abbazia di Soffena e a San Filippo Neri. Infine, il Gioco dell'Anello. E' la rievocazione storica nella quale si sfidano a colpi di ‘canestro’ le quattro porte del paese: Porta Aretina, Porta Buia, Porta Campana e Porta Montanina. Le regole della gara prevedono sette giocatori contro sette su un campo di 18 metri per 18. L’obiettivo di ogni squadra è far passare il pallone all’interno di un anello posto a tre metri di altezza nel centro del terreno di gioco, cercando di realizzare più punti possibili rispetto all’avversario nei due tempi di gara previsti di 20 minuti ciascuno. A fare da cornice al campo di gioco il Palazzo Comunale con l’affresco settecentesco sulla facciata del patrono San Filippo Neri e la centralissima piazza Vittorio Emanuele. Quest'anno si terrà il 13 e il 14 luglio. Non è la prima volta che WikiPedro arriva in Valdarno. L’ultima sua apparizione poco più di un anno fa a Montevarchi, per scoprire il Gioco del Pozzo. Tra l’altro era già stato a Montevarchi a dicembre 2022, quando in uno dei suoi tipici video aveva parlato di alcune delle particolarità della città, come il convento dei Cappuccini, il Cassero, il Museo paleontologico, il Tempietto Robbiano e appunto...il Gioco del Pozzo. Apparizioni anche a San Giovanni Valdarno, la culla di Masaccio, dove aveva girato principalmente nel centro storico.