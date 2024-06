Weekend tutto social . Ecco 50 star di Tik tok

Da oggi a domenica sarà Cavriglia ad ospitare i 50 content creator più amati d’Italia, direttamente dai social network seguiti dai giovani come Tik Tok e Instagram. Cornice del tutto sarà il Chianti Glamping Resort che per il secondo anno consecutivo sarà al centro di un’esperienza indimenticabile e tutta da raccontare, attraverso 50 differenti stili narrativi. Dopo la prima edizione dello scorso anno che ha totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni a poche settimane dalla pubblicazione dei contributi video, reel, post e stories direttamente dal centro valdarnese ecco il secondo appuntamento che vedrà giungere a Cavriglia Matteo Enrico, star di TikTok che svela se "vero o fake" quello che si trova nei video in giro per il web, maestra Federica, una delle social teacher più seguite da genitori ed insegnanti per il suo approccio, Martina Russo che si occupa di food, in particolare di "biscottini" ed è stata la vincitrice del "programma delle torte" Ginevra Panci, volto molto conosciuto per la sua simpatia e spontaneità, Matteo Alviani aka Il Dexter, il super esperto di scienze e chimica e tanti altri ancora. La presenza in contemporanea di questi ospiti significa sommare un bacino potenziale di circa 2.5 milioni di follower su Instagram e circa 16 milioni di follower su TikTok. Durante il week end potranno vivere tutta la bellezza della natura a bordo di speciali mobile home super lusso, tende safari molto divertenti, mezzi di trasporto vintage interagendo, ovviamente, con tutti coloro che hanno scelto di seguirli sulle piattaforme social. Una tre giorni decisamente diversa da tante altre alle porte del Chianti.

Mas.Bag.