Weekend con le notti dello shopping. Aprirà anche il museo civico

SANSEPOLCRO

Gli eventi estivi a Sansepolcro procedono di pari passo con le opportunità a livello culturale, nel senso che chi viene in città per divertirsi si ritrova aperti in via eccezionale anche altri luoghi di indubbio interesse. Il prossimo fine settimana sarà pertanto all’insegna anche della cultura a Sansepolcro. Venerdì 26 e sabato 27 luglio, il museo civico biturgense sarà infatti straordinariamente aperto al pubblico in occasione de "Le notti dell’archeologia" e di "Borgo in Bianco"!. La sede espositiva di via Niccolò Aggiunti, che contiene i quattro capolavori di Piero della Francesca, aprirà le sue porte in orario serale, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di esplorare il nostro ricco patrimonio culturale e artistico sotto le stelle. Sarà questo un modo per vivere il museo civico di Sansepolcro in una veste ancor più affascinante. L’apertura serale permetterà di ammirare le collezioni in una suggestiva atmosfera notturna, aggiungendo un tocco di magia e mistero alla visita degli ospiti di Sansepolcro. Il museo civico è rinomato per le sue collezioni di arte e archeologia, che spaziano dal periodo etrusco e romano fino al Rinascimento e oltre.

La serata di venerdì 26 luglio, in collaborazione con un progetto regionale, potrà essere un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire le opere d’arte e i reperti storici che raccontano la storia e la cultura di Sansepolcro e della Valtiberina, mentre per la serata di sabato 27 luglio sia il museo che la Casa di Piero della Francesca saranno fruibili al pubblico per vivere fra divertimento e storia un sabato sera diverso dal solito. I biglietti saranno disponibili nella biglietteria del museo. Non è la prima volta – come già sottolineato – che al Borgo accade tutto ciò.