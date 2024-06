Weekend con i supereroi. Firme italiane e americane

Ultimo attesissimo weeekend dedicato al fumetto in terra cortonese. Dopo il successo del fine settimana inaugurale, Cortona Comics sfodera un’altra due giorni per i tanti appassionati e curiosi del genere. Questa volta il tema è dedicato ai fumetti dei super eroi. Fra gli ospiti ci saranno alcune firme del fumetto americano, come Elena Casagrande, Carmine Di Giandomenico, Gabriele Dell’Otto, Stefano Raffaele e Nicola Mari. Ma sarà presente anche il mondo del fumetto prettamente di scuola italiana, con una selezione dei migliori artisti Bonelli, come Pasquale Frisenda, Fabio Civitelli, Stefano Fantelli, Alessandro Bocci, Marcello Mangiantini. Di quest’ultimo sarà in mostra anche una stampa autografata per collezionisti. La speciale esposizione è organizzata insieme a "Per mille scalpi – Scls Magazine", la stampa verrà distribuita esclusivamente accedendo allo stand in due orari differenti. Non mancheranno oggetti e libri da collezionismo anche nel bookshop della fiera, curato da Luca Chirico, che porterà una serie di albi e volumi, pronti per essere dedicati dagli autori ospiti. Ci saranno tante presentazioni di libri a fumetti, come l’ultima fatica di Stefano Tamiazzo dedicata alla storia del carcere di Ventotene, ma anche uno sguardo sui progetti futuri, come quelli di Matteo De Longis, del quale è imminente l’uscita del numero 3 del suo Prism. Per tutto il weekend al centro convegni di Sant’Agostino saranno attivi il mercatino di gadget e fumetti e l’area giochi. Aperte e visitabili le mostre a Palazzo Ferretti, così come la rassegna al Maec che propone una rassegna storica sui 75 anni di Topolino in Italia. All’interno delle stanze dedicate all’archeologia si possono ammirare le più importanti copertine che hanno contraddistinto la storia editoriale di Topolino. All’interno dell’auditorio Sant’Agostino presente anche la personale di Fabio Celoni (che ha appena ricevuto il Premio Jac d’Oro 2024 dagli organizzatori ). Sarà possibile approfittare di biglietti agevolati Maec/Cortona Comics. Chi presenterà al museo il biglietto del festival avrà diritto all’ingresso ridotto a 7 euro; viceversa chi presenterà all’ingresso del Comics un biglietto del Maec avrà diritto al ridotto a €3. Come avvenuto lo scorso 25 maggio, anche sstasera sarà possibile cenare con gli artisti (info e prenotazioni 0575 630 158 o 339 827 5557). La.Lu.