Weekend col Perdono. Fiera,musica e fuochi

Sarà il week end del Perdono di San Giovanni. Sia giovedì che ieri il tempo ha fatto i capricci, ma le previsioni meteo sono incoraggianti per questo fine settimana. Ad aprire il sabato di festa, in serata, I ragazzi d’Arnolfo, che alle 18, diletteranno i presenti con le loro travolgenti esibizioni in piazza Cavour. L’altra piazza, Masaccio, alle 21,30, vedrà salire sul palco i Dik Dik, per un concerto imperdibile. Pietruccio, storico fondatore e chitarra del gruppo, e Lallo, altro fondatore e voce e chitarra, con Mauro Gazzola alle tastiere e Gaetano Rubino alla batteria si esibiranno nel concerto gratuito "Una Vita d’Avventura Tour", dall’ultima opera discografica che include anche 6 brani inediti ed è dedicata all’altro storico co-fondatore Pepe Salvaderi. Un tuffo nella storia della musica italiana attraverso i brani che hanno dominato le classifiche e che sono diventati veri e propri inni generazionali come "Sognando la California" e "L’Isola di Wight", canzoni che li hanno consacrati fra il 1966 e il 1970. Musica anche domani sera, alle 21,15, con l’artista di casa Walter Sterbini. "E’ sempre una grande emozione – ha detto – salire su palco della mia città, davanti alla mia gente, coloro che ogni giorno arricchiscono il mio quotidiano. L’invito è quello di partecipare numerosi per passare una bella serata insieme. Sarà un concerto speciale, per la mia San Giovanni". I festeggiamenti del Perdono 2024 si chiuderanno lunedì 16 settembre con il tradizionale Concerto del Perdono alle 21,15 a cura del Concerto comunale di San Giovanni in piazza Masaccio. La Banda comunale, nata nel 1818, vanta oltre duecento anni di attività, annoverandosi tra le più longeve del territorio valdarnese. Dalle 23 infine, occhi al cielo per lo spettacolo pirotecnico della Pirotecnica Soldi.