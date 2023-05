Weekend a tutto "Maggio" Il medioevo col Cassero

di Luca Amodio

Ci si avvicina alla "last dance" del Maggio Castiglionese, il cartellone di iniziative che per tutto il quinto mese dell’anno ha rallegrato la cittadina castiglionese, proponendo ad autoctoni e forestieri un ampio menù di possibilità per trascorrere i fine settimana tra le mura del centro storico. E così è stato anche per questo weekend e così sarà anche per oggi. In programma, c’è la Festa medievale bianco azzurra, organizzata dal Rione Cassero, che ha preso il via venerdì scorso e proseguirà anche il prossimo fine settimana culminando nel tradizionale spettacolo pirotecnico domenica 4 giugno. Anche stasera sotto la torre del Cassero si torna indietro nel tempo: al Medioevo. Tra le tante attrazioni proposte, le taverne e le loro leccornie servite dai rionali con i loro abiti storici ma anche i giullari, giocolieri, mangiafuoco che intratterranno il pubblico con le loro esibizioni. Poi anche per questa quinta settimana di eventi di Maggio Castiglionese, spazio allo sport, ancora con il mondo delle bici con la Festa della bicicletta, curata dalla biblioteca del ciclista. Dopo la giornata di ieri, oggi si fa il bis con la "Castiglioni in bike", giunta alla seconda edizione. Saranno trenta chilometri, tra le colline castiglionesi, con partenza e arrivo delle mountain bike al circolo della Noceta e passaggio nel parco delle Comunanze e nel caratteristico borgo di Ristonchia.

Presenti anche le iniziative culturali con il ritorno di "Confluenze" che già domenica scorsa ha preso il via. Per oggi pomeriggio è in calendario una estemporanea in piazza del Comune con le esibizioni degli artisti che espongono a palazzo Lorenzetti, in un’esposizione aperta al pubblico fino al 30 giugno. "Una mostra di artisti locali di tutta la Valdichiana che spaziano dalla pittura alla scultura, passando dal mosaico alla ceramica con tanto di una "dimostrazione", oggi dalle 17 alle 19, con 6 artisti in piazza del Comune", spiega Edoardo Baldini, direttore artistico di Confluenze. "‘Confluenze’ sarà un evento unico nel suo genere che vedrà i tanti artisti castiglionesi regalare alla loro città un saggio della loro arte, dando prova della loro crescita", plaude l’assessore alla cultura Lachi. Ma insomma, avvicinandosi al grande finale è anche tempo di fare bilanci. Le presenze registrate nelle strutture ricettive, ci dicono dall’ufficio turismo, sono superiori rispetto a quelle del 2022, almeno da Pasqua in poi.

Tra l’altro grazie al Flash Festival di settimana scorsa, altra iniziativa del Maggio, si è registrato un tutto esaurito con oltre mille visitatori provenienti dall’Europa centro settentrionale.

Insomma, segnali nettamente positivi così come i pronostici per la stagione estiva, anche se, dice il sindaco Agnelli "rimane un pò l’amaro in bocca per la pioggia che spesso ha scombussolato i piani in questo mese di iniziative che comunque ha dato i suoi frutti".