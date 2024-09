Voucher sport, Scapecchi: “Il budget totale di 100.000 euro è stato totalmente erogato”

Arezzo, 17 settembre 2024 – “667 domande finanziate, di cui 42 per atleti con disabilità e le restanti 625 per ragazzi minorenni che vogliono avvicinarsi allo sport con passione. Il budget totale di 100.000 euro è stato totalmente erogato”.

Numeri che soddisfano l’assessore allo sport Federico Scapecchi che già guarda oltre: “intanto un piccolo riassunto su come spendere i voucher sport, ovvero presso tutte le associazioni e società sportive già accreditate, attualmente 24, e quelle che si accrediteranno fino al 25 novembre.

Accreditarsi è gratuito, dopo di che il meccanismo può essere gestito tramite una app di facile utilizzo. I beneficiari dei voucher dovranno poi utilizzarli entro e non oltre il 15 novembre, dopo di che quelli non spesi saranno annullati e torneranno ‘in circolo’, a disposizione cioè dell’assessorato che potrà così, eventualmente, reindirizzarli verso altri aventi diritto che non sono stati finanziati in prima istanza.

Le domande pervenute e ammesse in totale, infatti, sono state ben 1.144, in aumento rispetto allo scorso anno, e sono state soddisfatte le prime 667, tenendo fede ovviamente ai requisiti economici e al tetto massimo Isee che avevamo posto: 20.000 euro.

Restano quindi da finanziare 477 domande e, al netto delle eventuali risorse che residueranno dopo il 15 novembre, siamo al lavoro per reperirne di ulteriori per accontentare comunque tutti gli aventi diritto, così come avvenuto lo scorso anno, entro la fine di novembre”.

Tutte le informazioni sui voucher, la graduatoria degli aventi diritto, l’elenco dei soggetti sportivi accreditati e la piattaforma per accreditarsi sono disponibili al link https://www.comune.arezzo.it/voucher-sport-2024 “La crescita costante negli anni delle domande, fino ad arrivare al record di questa quarta edizione dei voucher sport – conclude Scapecchi – ci fa capire che lo strumento, ideato come forma d’aiuto per le famiglie e, indirettamente, per le società sportive nel periodo post-Covid, funziona ed è diventato fondamentale per sostenere i bilanci familiari, al pari di altri contributi che l’amministrazione comunale eroga.

Ci fa piacere sostenere una visione dello sport come fondamentale momento di crescita, sia mentale che fisica, dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. D’altronde, i valori e l’importanza dello sport sono stati recentemente inseriti anche in Costituzione ed è pertanto nostro preciso dovere dare una risposta positiva a chiunque ne abbia diritto, anche se in tempi dilazionati di qualche settimana.

E a proposito di tempi, l’intento è quello di eliminare i due step attuali ed erogare i voucher subito a tutti, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico e sportivo”.