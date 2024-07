Voucher sport: al via le richieste per il 2024

Arezzo, 26 luglio 2024 – Confermati anche per il 2024, e quindi per il quarto anno, i voucher sport del Comune di Arezzo. La misura va incontro a tutte gli atleti minorenni e disabili fino a 26 anni residenti nel Comune di Arezzo.

Le rispettive famiglie potranno fare domanda per ottenere un voucher da 150 euro, spendibile in tutte le associazioni e società sportive che si potranno convenzionare gratuitamente con il Comune, infatti tutti i costi di gestione sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Quest'anno la gestione delle domande sarà più semplice grazie ad un upgrade della procedura informatica, che segue quella di qualche settimana fa relativa alla richiesta in uso degli impianti sportivi, per una gestione dello sport ad Arezzo sempre più smart.

Sarà possibile effettuare la richiesta entro le ore 13 di lunedì 26 agosto per tutti coloro che hanno un ISEE non superiore a 20.000,00 euro. I beneficiari saranno resi noti entro venerdì 13 settembre e avranno tempo per spendere i voucher fino al 15 novembre.

Successivamente, gli eventuali voucher non spesi saranno erogabili agli aventi diritto che in caso di esaurimento risorse non saranno finanziati in prima istanza. I soggetti sportivi avranno tempo di convenzionarsi, gratuitamente, entro il giorno 25 novembre.

“Lo scorso anno sono stati oltre 1100 i giovani aretini beneficiari di questa misura, quasi il doppio rispetto alla "prima edizione" del 2021, segno evidente che c'è bisogno dei voucher sport in questa città, e che i voucher sport hanno sostenuto e probabilmente aumentato la domanda di corsi sportivi.

Il dato numerico e le relative conseguenze testimoniano come i due obiettivi che l'assessorato si era prefissato sono stati raggiunti: aiutare direttamente le famiglie e indirettamente le società sportive.

In attesa dei dati per il 2024, lo stanziamento iniziale destinato ai voucher è di 100mila euro anche quest'anno, ma stiamo già lavorando per aumentare il plafond che altrimenti, molto probabilmente, non sarà sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti”, ha commentato l'assessore Federico Scapecchi.