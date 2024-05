Voto: bacio di Forza Italia. Stefania Craxi tifa Carini. Meloni, arriva la sorella

di Laura Lucente

"Avere un centrodestra unito è una prova di maturità delle forze politiche, a livello nazionale come a livello locale". A dirlo dal palcoscenico politico cortonese questa volta è la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi (nella foto al centro con Carini e alcuni della sua squadra) giunta nel pomeriggio di ieri per un incontro elettorale in vista delle europee e amministrative dell’8 e 9 giugno. "Che le anime del centrodestra siano unite e abbiano ritrovato questa unità sul programma e abbiano dato una stabilità al Governo nazionale credo sia molto importante. Perché la stabilità è di per sé un valore. Lo è nei confronti del mondo produttivo, che sa che per 5 anni ha un programma e regole stabili. Lo è nei confronti degli interlocutori internazionali". La Craxi parla a lungo dell’Europa, ma fa anche un appello convinto al voto. "A tutti coloro che sono indecisi se andare a votare voglio ricordare che in parlamento l’80% dei provvedimenti che processiamo e ratifichiamo sono di derivazione europea. I giovani devono sapere che se non si occupano di politica, la politica si occuperà del loro futuro. È importante fare un passo avanti per responsabilità e affinché non si lasci indietro nessuno. C’è l’urgenza di un’Europa diversa, più capace di giocare il ruolo della complementarietà tra le Nazioni. E che sappia parlare con una voce sola in politica estera e in politica di difesa". Poi arriva l’endorsement per il candidato a sindaco del centrodestra unito Nicola Carini che gli siede a fianco. "Un ragazzo giovane, ma con esperienza e il giusto piglio – conferma la Craxi – e che ha capito, soprattutto, che fare squadra è una condizione essenziale per portare belle cose anche in questo territorio. Forza Italia è con lui e lo sarà soprattutto durante tutta la legislatura che intraprenderà". Parole che anche Carini riprende con forza per ribadire "che non serve una persona sola al comando, ma una squadra che lavora unita per l’obiettivo. La dimostrazione della vicinanza di personalità come Stefania Craxi al nostro fianco ci dimostra ancora una volta che abbiamo legami con tutti i partiti a livello nazionale, che non potranno che portare un valore aggiunto alla nostra azione amministrativa". Inevitabile e commosso il pensiero anche al padre Bettino e a momenti storici che lo hanno visto protagonista come quello della notte di Sigonella. Ma l’endorsement lo riserva anche al segretario Tajani che "sta mettendo tanta energia riportando il partito a crescere". Il tour elettorale nel Cortonese prosegue.

Oggi sarà la volta dell’onorevole Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute del Governo Meloni. Carini visiterà con lui l’ospedale Santa Margherita di Fratta per poi avere un incontro pubblico al " Resort" alle ore 19. Domani, invece, è attesa in città Arianna Meloni sorella della premier e responsabile della segreteria politica di Fdi che sarà accompagnata dall’onorevole e segretario regionale toscani di Fdi Fabrizio Rossi. L’appuntamento è fissato alle ore 18 al ristorante Tonino a .