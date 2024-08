Volley. Il Valdarninsieme pronto per la nuova avventura

Arezzo, 26 agosto 2024 – Pronta la nuova stagione di serie C per il Valdarninsieme volley. Il gruppo dei confermati coach Simone Bianchi e Alessandro Banchi inizierà la preparazione agonistica insieme alla serie B, il prossimo 26 agosto, dopo aver da tempo completato e definito il rooster di atlete che prenderà parte al massimo campionato regionale; torneo nel quale la compagnia valdarnese è stata inserita nel girone A composto da tutte squadre fiorentine e senesi. Un girone sicuramente molto impegnativo, inedito a 15 squadre con un debutto previsto in anticipo rispetto agli anni scorsi nella prima settimana di Ottobre. A guidare la fase preparatoria e atletica ci sarà sempre Diego Alabruni che dovrà affiancare lo staff tecnico della B2 e della Serie C, unite in un lavoro di stretto collegamento tecnico e funzionale improntato nel consolidamento delle atlete più esperte e nella crescita delle più giovani: promuovere le ragazze del territorio per cercare di inserirle tempestivamente nelle categorie regionali e nazionali è l’obbiettivo ambizioso ormai da diversi anni per il progetto del valdarninsieme che ha da sempre scommesso sul valore delle proprie atlete chiamate sempre più frequentemente ad affrontare da protagoniste campionati importanti come quelli a cui la compagnia prenderà parte.

Una Serie C rinnovata rispetto a quella dello scorso anno che si è subito guadagnata ampiamente l’obbiettivo salvezza per poi stabilizzarsi tempestivamente a ridosso delle grandi avversarie del girone. Totalmente in linea con i programmi societari, il gruppo squadra è stato composto da alcune reduci della passata stagione: Moretti, Gorellini, Ceccherini, Sottili e Vittozzi avranno il duro compito di consolidare e magari migliorare il proprio contributo sia sul campo che di supporto alla società, allo staff ed ai nuovi ingressi nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati. A loro vengono affiancati innesti mirati di giovani atlete già interpreti fondamentali nella salvezza con mister Lunetti della passata stagione di serie D/U18: Mancuso, Mealli, Napolitano e Rovai sono pronte a mettersi a disposizione di coach Bianchi. Importanti rinforzi provenienti sempre dal comprensorio valdarnese che con entusiasmo hanno accettato l’opportunità di affacciarsi alla categoria sfiorata nella cavalcata dello scorso anno: parliamo di Mantovani, Soldani e Notaro appartenenti alla vicina Volley Arno.