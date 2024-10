Volley Arno. Prima sconfitta

Arezzo, 30 ottobre 2024 – Prima sconfitta della stagione per la Volley Arno che cede 3-2 al tie break contro Cassero Volley in una gara molto combattuta dove ha prevalso soprattutto l'esperienza sul campo. Un risultato che non preoccupa Montevarchi per il carattere espresso dalle ragazze di Morucci in tutti i cinque i set, condizionato anche dalla forma fisica non ottimale di alcune pedine importanti del roster rossoblu. Un punto tuttavia conquistato che serve a smuovere la classifica ea posizionarsi ancora subito dietro al terzetto di testa. Contrariamente alle altre gare disputate, il primo set è partito sottotono per la Volley Arno che non riesce ad esprimere la solita prestazione in attacco, ne approfitta il Cassero che chiude il parziale 25-20. La musica cambia nel secondo e terzo set dove le montevarchine ritrovano l'intesa in ogni reparto e inchiodano le avversarie sul punteggio rispettivamente di 25-20 e 25-20. Nel quarto set, la Volley Arno, andata pure in vantaggio, non riesce a contenere la determinazione del Cassero che prima porta le padrone di casa al tie brek e poi lo chiude sul 15-11. Il prossimo appuntamento per la Volley Arno sarà di nuovo tra le mura amiche in odore di primo derby della stagione contro Valdarninsieme. Fischio di inizio, sabato 2 novembre, ore 18.00, al Palamatteotti.