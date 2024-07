Voci di donne per la Liberazione in scena

Tornano gli appuntamenti di Orientoccidente in Valdarno. La storica rassegna estiva propone stasera mercoledì 24 luglio Voci di donne per la Liberazione in piazza Masaccio a San Giovanni. Il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e il presidente di Anpi Valdarno Giuseppe Morandini apriranno la serata affrontando l’importanza del 24 luglio in Valdarno e il valore della memoria. L’Amministrazione ha poi deciso di ricordare la Liberazione di San Giovanni con le testimonianze e le voci di quattro sangiovannesi che vissero quella memorabile giornata (Manrico Govoni, Maria Giovanna Sansoni, Alcibiade Gragnoli e Fedora Srnetoli) riportate nel documentario, ‘Le parole della memoria. 24 Luglio 1944 la Liberazione di San Giovanni’ di Pierfrancesco Bigazzi e Mattia Calosci, e con lo spettacolo “Voci di donne per la Liberazione”, realizzato col contributo del Consiglio Regionale, con Ginevra di Marco, Daniela Morozzi, Letizia Fuochi, Franscesca Breschi e la Banda Improvvisa diretta da Orio Odori, nell’ambito di Orientoccidente. Il festival prosegue sempre a San Giovanni in piazza Cesare Battisti, dove si svolge, tutti i lunedì fino al 6 agosto, la rassegna di film “La Nostra Memoria Inquieta” dedicata al cinema di Christopher Nolan.