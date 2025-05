La città si trasforma in una palestra. Un mese di attività e tornei per tutti

Con Giugno Sport al via un mese di benessere, passione e socialità. Torna l’attesa rassegna sportiva organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con associazioni sportive, scuole e realtà del territorio. Per un intero mese, dal 24 maggio al 22 giugno, la città si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto per celebrare lo sport in tutte le sue forme. La manifestazione prevede una ricca programmazione di eventi, tornei, sfilate, esibizioni e attività multidisciplinari, pensate per coinvolgere bambini, ragazzi, adulti e famiglie in un clima di festa e condivisione.

Il programma si apre questo sabato con il torneo di pallavolo all’Oratorio Don Bosco e prosegue domenica 25 con la XX edizione del Torneo dell’Amicizia per esordienti Under 12. Tra gli appuntamenti di rilievo, martedì 27 maggio si terrà l’VIII Gara Ciclistica "Città di San Giovanni Valdarno", con partenza da Corso Italia. "Giugno Sport è molto più di un calendario di eventi - ha spiegato il sindaco Valentina Vadi - è un inno alla partecipazione, al benessere e ai valori che lo sport sa trasmettere. È un’occasione per stare insieme, per valorizzare le nostre eccellenze sportive e per rendere San Giovanni Valdarno una vera città dello sport. Ringrazio tutte le associazioni, i volontari, le scuole e i cittadini che contribuiscono ogni anno alla riuscita di questa bellissima manifestazione".

Tra gli appuntamenti da cerchiare in rosso sul calendario: il 4° Gran Galà Azzurro - Memorial Bindi Ruben e Memorial Graziano Gioli il 31 maggio e 1 giugno; la sfilata delle società sportive mercoledì 4 giugno tra Corso Italia e piazza Masaccio; la Staffetta sotto le stelle di venerdì 6 giugno in centro storico e la Giornata dello Sportivo in programma domenica 8 giugno alla Pieve di San Giovanni Battista.

Grande spazio anche a basket, pallavolo, ginnastica artistica e motori, con il XV Motoraduno "Le Manette del Valdarno" il 1 giugno e il raduno moto in memoria di Beatrice Bossini, domenica 22 giugno. Dal 14 al 22 giugno, spazio invece alla "Settimana Multisport" al Palagalli con basket, ping pong, calcio giovanile e pallavolo, e sabato 21 la dimostrazione di tennistavolo con l’associazione D.A. Cambio. "Il Giugno Sport 2025 - ha affermato l’assessore allo sport Laura Ermini - non è solo un calendario di eventi, ma un vero e proprio viaggio nel all’interno dell’impegno educativo della nostra comunità. Purtroppo nella società moderna la solitudine, l’isolamento e la virtualità sembrano il solo filo conduttore che collega uomini e donne di tutte le età. Lo sport è uno strumento capace di unire davvero e far ritrovare insieme le persone".