Arezzo, 22 maggio 2025 – Si avvia alla conclusione il Maggio dei Libri a San Giovanni Valdarno, che ha proposto per tutto il mese eventi culturali di grande interesse presso Palomar - Casa della Cultura, all'interno della rassegna Le Piazze del Sapere. Il prossimo martedì 27 maggio ore 17.30, l'appuntamento è con “Dialogo a due voci”: un originale intreccio di letteratura e musica curata dai volontari del Servizio Civile Universale: Ylenia Galeota sarà voce narrante e Sara degl'Innocenti accompagnerà al pianoforte, proponendo un percorso musicale tra brani di Bach, Beethoven, Brahms, Yiruma e letture tratte da opere di Carmen Covito, Chicca Gagliardo e Daniela Losini. Mentre sabato 31 maggio, alle ore 17.30, si terrà invece l'ultimo incontro della rassegna con la presentazione del libro: "Trekking con i bambini nel Pratomagno. 33 itinerari in Pratomagno" di Claudia Dominici (Ed. Monti Raffaele), in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno. Saranno presenti l'autrice e le guide ambientali escursionistiche Frenks Tassi e Antonio Magnelli.

L'evento sarà arricchito da un laboratorio creativo per bambini e famiglie, con tre attività: la storia dialogata “Gio e la Spada nella Roccia”; il laboratorio “Il Cavaliere Gio”; e il gioco didattico “Conosciamo le impronte degli animali”. Infine, per la giornata di domenica 8 giugno, la Pro Loco di San Giovanni Valdarno ha organizzato una passeggiata nei sentieri del Pratomagno, ispirata alla guida di Claudia Dominici. Ritrovo ore 9.30 presso il parcheggio dell'albergo Le Tre Fonti, in località La Trappola. La camminata sarà guidata da Antonio Magnelli, con pranzo al sacco.