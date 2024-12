Vivere la disabilità. La storia di Sara

Sarà presentato questo pomeriggio, alle 17.30, alla casa della cultura Palomar in Piazza della Libertà a San Giovanni, il libro "Inclusa. Come essere normali in un mondo inclusivo" scritto da Susanna Benigni e Sara Zaganelli che tocca un tema molto delicato come quella della disabilità e delle difficoltà da affrontare nella vita di tutti i giorni. Protagonista della storia è proprio Sara, molto più di una ragazza coraggiosa perché simbolo di resilienza, determinazione e amore per la vita. La sua condizione, fin dalla nascita, la costringe a vivere su di una sedia a rotelle elettrica, la "Nina" come l’ha affettuosamente definita, ciononostante ha continuato a vivere la quotidianità come tanti altri suoi coetanei più fortunati tanto da avere esaudito anche un proprio sogno, quello di partire per alcuni mesi per Madrid e affrontare un’esperienza importante come l’erasmus lontana dalla classica routine e dagli affetti più cari. Il volume è un invito a guardare oltre le apparenze e a riconoscere la forza straordinaria presente in ognuno di noi anche nei momenti più bui. L’iniziativa è organizzata dalla sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno insieme al Comune. Il pomeriggio si aprirà con i saluti del sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e di Carla Bernacchioni, presidente della sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. A seguire le due autrici parleranno della loro fatica letteraria e rifletteranno, insieme al pubblico presente, su cosa significa essere inclusivi nella società di oggi. L’ingresso all’evento è gratuito e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Massimo Bagiardi